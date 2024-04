Sábado tem Dia D de Vacinação contra gripe em Artur Nogueira

Bandas Freekend e You Groove sobem ao palco do Artur Fest nesta quinta-feira, 11, a partir das 20h, na Lagoa dos Pássaros

O Cultura Rock deste mês será mais do que especial. O evento comemora os 75 anos de Artur Nogueira, e acontece nesta quinta-feira, 11, a partir das 20h, na Lagoa dos Pássaros.

Esta edição integra o tradicional Artur Fest, e o público terá a oportunidade de prestigiar o bom e velho Rock and Roll com as bandas Freekend e You Groove.

O prefeito Lucas Sia convida a população nogueirense. “Esse é um evento tradicional na cidade, que a cada mês, reúne bandas de rock de toda a região para celebrar a cultura e a música. Em abril será ainda mais especial”, destacou Sia.

Desenvolvido por um grupo de amigos, o Cultura Rock acontece na segunda quinta-feira de cada mês e é apoiado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura & Turismo. Este ano, integra o Artur Fest, tradicional festival de shows que acontece até o dia 14 de abril.

Freekend

A banda Freekend toca do Rock clássico ao moderno, além de grandes hinos do Rock progressivo e PopRock.

É formada por um quarteto de jovens de Artur Nogueira. Adrian de Sá no vocal, Vinícius Pilon na guitarra, Lucas Corrêa no baixo e Danny Criss na bateria e backvocals.

You Groove

A banda You Groove surgiu de uma união de amigos músicos de longa data e com uma paixão em comum – o Blues e seus derivados, Rhythm and blues, soul e funk.

É formada por músicos experientes da região de Campinas, com o formato de vocais, guitarra, baixo, bateria, saxofone e teclados.

O repertório é composto por clássicos do Rhythm and Blues & Soul, temperados com jazz e rock n roll. Uma viagem ao mundo da música com os clássicos de Wilson Picket, BB King, Eric Clapton, Buddy Guy, Blues Brothers, James Brown, Marvin Gaye, Areta Franklin,Stive Wonder.

Um show contagiante, com energia e interação com o público e a apresentação de um repertório repleto de clássicos da boa música.

