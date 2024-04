Rota das Bandeiras completa 15 anos de história com a marca de R$4 bilhões de investimentos no Corredor Dom Pedro

Desde 2009, ampliação da segurança nas viagens e modernização da malha rodoviária, com destaque para obras de duplicação de pistas e implantação de vias marginais, marcam a trajetória da Concessionária

A Concessionária Rota das Bandeiras completa nesta quarta-feira, 03, 15 anos na administração do Corredor Dom Pedro de rodovias com uma marca expressiva: desde 2009, R$4 bilhões foram investidos em obras de modernização, ampliação e manutenção dos 297 km de rodovias sob sua responsabilidade, em um importante corredor logístico que garante a ligação do Circuito das Frutas e da Região Metropolitana de Campinas com o Vale do Paraíba.

Nesse período, os investimentos realizados pela Concessionária trouxeram melhorias significativas para a mobilidade do Corredor Dom Pedro, contribuindo para atender a antigas demandas da comunidade dos 17 municípios que integram a malha sob sua responsabilidade, tais como a implantação das marginais da rodovia D. Pedro I (SP-065), entre os km 129 e 145+500, em Campinas; a duplicação da rodovia Engenheiro Constâncio Cintra (SP-360), entre Itatiba e Jundiaí; e o prolongamento de 10km do anel viário Magalhães Teixeira (SP-083), garantindo a conexão entre as rodovias D. Pedro I, Anhanguera (SP-330), Bandeirantes (SP-348) e Miguel Melhado Campos (SP-324).

Outras importantes obras estão em andamento com benefícios que, em breve, trarão impacto positivo para a rotina dos usuários do Corredor Dom Pedro. Em Atibaia, a implantação da terceira faixa de rolamento da rodovia D. Pedro I entra em sua reta final, com previsão de entrega até o final de abril, no trecho entre os km 74 e 80, do entroncamento com a rodovia Fernão Dias (BR-381) até a praça de pedágio. Já a Perimetral de Itatiba (SPI 081/360) deverá ser liberada ao tráfego de veículos no início do segundo semestre de 2024: serão 8,2 km de novas pistas, contribuindo para a retirada do fluxo de veículos pesados do perímetro urbano de Itatiba. Outra obra importante em andamento é a implantação das pistas marginais na rodovia Prof. Zeferino Vaz (SP-332), no trecho entre Campinas e Paulínia. A primeira etapa do trabalho, que contempla o trecho entre os km 121 e 125, em Paulínia, deverá ser liberada ao tráfego durante o segundo semestre deste ano.

“São investimentos importantes, que atendem a uma antiga demanda da comunidade local, especialmente no caso da Perimetral de Itatiba, e que vão contribuir para garantir viagens mais seguras e confortáveis aos nossos usuários”, avalia o diretor-presidente da Rota das Bandeiras, Douglas Longhi.

Mais segurança

Além da modernização das rodovias, outro destaque ao longo desses 15 anos de trajetória da Rota das Bandeiras está no investimento contínuo na segurança das rodovias do Corredor Dom Pedro. Desde 2009, 20 novas passarelas destinadas à travessia de pedestres foram construídas, assim como barreiras de concreto e defensas metálicas foram implantadas ao longo de todo o trecho. Quem viaja pelas rodovias administradas pela Rota das Bandeiras também conta com sete bases do Serviço de Atendimento ao Usuário e uma área de descanso para caminhoneiros, recém-inaugurada no km 111 da rodovia D. Pedro I, na pista Norte (sentido Campinas), em Itatiba. Essas estruturas são um importante ponto de apoio aos motoristas, que podem fazer uma pausa segura e confortável durante suas viagens, além de esclarecer eventuais dúvidas no trajeto. Desde 2009, os índices de acidentes, vítimas fatais e feridos ao longo do Corredor Dom Pedro apresentam redução de 50%.

Um moderno Centro de Controle Operacional (CCO) construído em Itatiba também garante o monitoramento do que acontece ao longo do Corredor Dom Pedro. São 91 câmeras na cobertura de cerca de 70% da malha, 24 horas por dia, sete dias por semana. “Diariamente, temos 1 milhão de pessoas que viajam pelas rodovias administradas pela Rota das Bandeiras e nosso trabalho é garantir uma viagem segura e tranquila a essas pessoas. E, se porventura o motorista precisar de nosso apoio, pode ter a convicção de que nossa equipe estará preparada para atendê-lo da melhor maneira”, diz o gerente de Operações, Thiago Alves.

