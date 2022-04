ROMU Jaguariúna recupera carros roubados

Foi lançado pelo Ministro do Turismo Gilson Machado Neto, nesta semana, o projeto “Would You Like?” O novo curso de capacitação em língua inglesa apresentado pelo Ministério do Turismo utiliza o método “Would You Like” e busca aprimorar a comunicação entre os profissionais do setor e turistas estrangeiros.

O método foi desenvolvido pelo empresário Leonardo Leão, de Manaus (AM), doado ao Ministério do Turismo e permite que os profissionais do turismo aperfeiçoem a comunicação junto aos visitantes internacionais.

Segundo Adílson Spagiari, servidor municipal do Centro de Informações Turísticas (CIT) da Secretaria Municipal de Turismo de Pedreira, é extremamente importante a interlocução existente entre os atendentes e os turistas e o método criado pelo Leonardo é muito didático e nós como profissionais do setor turístico que atuamos na linha de frente do atendimento aos turistas é fundamental a comunicação e estarmos sempre capacitados nos facilita oferecer um serviço de qualidade aos visitantes e turistas que diariamente visitam nossa cidade.

“Dados levantados pela Secretaria Municipal de Turismo revelam que em 2019, Pedreira recebeu público internacional de 25 países, então, isso demonstra que nesse momento pós-pandemia estamos voltando aos poucos a receber público estrangeiro e os turistas sempre estão buscando informações sobre os passeios e os roteiros turísticos ofertados pela nossa Secretaria de Turismo”, destacou Spagiari.

O CIT “Prefeito Antonio Ganzarolli Filho” está localizado na Avenida Wanderley José Vicentini, 43, Praça Coronel João Pedro, ao lado do Telelérico.