Rodrigo Garcia apresenta propostas para o setor de transporte rodoviário de cargas em evento

Malha estadual terá reforço operacional durante todo o dia nesta quarta-feira, 07, para trazer mais segurança ao usuário

As 20 concessionárias integrantes do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo, regulado pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP) terão reforços operacionais neste Feriado da Independência. Somente nas principais rodovias de saída da capital paulista a previsão é de que mais de 500 mil veículos sigam sentido litoral e interior. Já pelas principais rodovias administradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) há expectativa de tráfego de 167 mil veículos.

“Estamos mobilizados para coordenar a operação tanto nas rodovias do DER como também nas concessionadas. São centenas de veículos de apoio e de profissionais envolvidos, com as Unidades Básicas de Atendimento funcionando sem interrupção para auxiliar os usuários”, afirma o secretário de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto.

Para promover mais segurança e conforto aos usuários neste feriado, os Centros de Controle Operacionais (CCOs) das concessionárias, que fazem a gestão de 11,1 mil quilômetros da malha concedida, contarão com reforço nos equipamentos para inspeção do tráfego e apoio, com cerca de 640 contadores veiculares (SATs), 3.100 câmeras CFTV, 400 painéis de mensagens variáveis (com informações sobre as condições da rodovia) e cerca de 7.300 call boxes ( telefones de emergência), além de pontos de wi-fi e estações meteorológicas.

Além disso, também haverá reforço nos serviços de atendimento médico, mecânico e no Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU). Os recursos incluem mais de 750 veículos, entre guinchos leves e pesados, veículos de inspeção de tráfego, unidades de resgate, caminhão pipa e resgate de animais.

“Embora seja apenas um dia de feriado, a ARTESP e as concessionárias vão disponibilizar diversos sistemas de atendimento e reforço nas operações para garantir o máximo de conforto e segurança aos usuários neste Feriado da Independência”, reforça Milton Persoli, diretor-geral da ARTESP.

As concessionárias reguladas pela ARTESP também manterão a Operação Visibilidade, que consiste no posicionamento de viaturas operacionais em pontos estratégicos, para permitir maior agilidade e segurança no atendimento para quem trafega pelas rodovias estaduais.

A operação especial neste Feriado da Independência também contempla o Rodoanel, tanto nos trechos Leste e Sul – operados pela concessionária SPMar, quanto no trecho Oeste, sob gestão da concessionária CCR Rodoanel.

A ARTESP monitorará a operação nas rodovias concedidas a partir do Centro de Controle de Informações (CCI), de onde é possível acompanhar em tempo real o tráfego, por meio de câmeras (CFTV’S), telefones de emergência (call box), aplicativos de mensagens e redes sociais.

RODOVIAS DO DER

As rodovias administradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) que saem ou recebem veículos da capital esperam ter um volume de 167 mil veículos neste feriado. O Departamento reforçará o atendimento operacional com viaturas dispostas em pontos estratégicos das rodovias, com equipamentos para auxiliar o monitoramento – entre eles, contadores veiculares – SATs (para estudo de tráfego), câmeras CFTV e painéis de mensagens variáveis (com informações sobre as condições da rodovia). Além disso, as rodovias administradas pelo Departamento contarão com apoio operacional composto por guinchos leves e pesados, caminhonetes de inspeção distribuídos nas principais vias do Estado, além das Unidades Básicas de Atendimento (UBAs), que estarão à disposição dos usuários 24 horas por dia.

