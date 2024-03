Rodovias do Corredor Dom Pedro deverão receber 590 mil veículos durante operação especial no feriado de Páscoa

Operação da Rota das Bandeiras começa na quinta-feira, 28, e se estende até o domingo, dia 31. Confira dicas de segurança para viagem mais tranquila

Para garantir uma viagem segura e confortável aos usuários do Corredor Dom Pedro de rodovias, a Concessionária Rota das Bandeiras preparou uma operação especial de tráfego para o feriado de Páscoa, entre os dias 28 de 31 de março. De acordo com a Concessionária, cerca de 590 mil veículos deverão passar pelo sistema nos quatro dias de operação.

A principal orientação da Concessionária é que o motorista programe sua viagem e, sempre que possível, evite o tráfego nos horários de pico. Na saída para o feriado, o maior movimento deverá ser registrado na quinta-feira, 28, das 15h às 22h, e na Sexta-Feira Santa, das 8h às 13h. Já a volta para casa deverá ser mais movimentada a partir das 15h do domingo, 31.

Para minimizar os transtornos aos motoristas, todas as obras que exijam interdições de tráfego serão suspensas. Além disso, guinchos e viaturas de resgate da Concessionária estarão posicionados em pontos estratégicos da malha rodoviária, facilitando seu deslocamento para atendimento a qualquer tipo de ocorrência. O deslocamento dos motoristas pelo Corredor Dom Pedro será acompanhado em tempo real por 91 câmeras conectadas ao Centro de Controle Operacional da Rota das Bandeiras.

“A operação é planejada para garantir a segurança e a tranquilidade do usuário em sua viagem. E, se houver algum tipo de imprevisto, ele pode contar com uma de nossas sete bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) e, a partir desse mês, também com a área de descanso para caminhoneiros, em Itatiba”, destaca o coordenador de Operações da Rota das Bandeiras, Murilo Perez. Nesse mês de março, a Rota das Bandeiras entregou uma nova base SAU no km 54 da rodovia D. Pedro I (SP-065), na pista Sul (sentido Jacareí), em Nazaré Paulista, além da área de descanso no km 111 Norte (sentido Campinas) da D. Pedro I, em Itatiba. A área de descanso é monitorada por 11 câmeras e tem controle de acesso para garantir a segurança dos caminhoneiros. O espaço também conta com refeitório, copa e sala de TV climatizados, além de sanitários masculino, feminino e acessível, com chuveiros individuais. Na área externa, tanques para lavagem de roupa também estão disponíveis.

Dicas para uma viagem tranquila

De acordo com Perez, o motorista deve seguir algumas dicas simples, mas que fazem a diferença para uma viagem mais segura e tranquila. Antes de pegar a estrada, é importante que se faça a manutenção preventiva básica do veículo, como a verificação dos níveis de água, óleo e combustível, além do estado das palhetas, considerando que esse é um período em que as chuvas são frequentes. A calibragem correta dos pneus também é fundamental. Outra dica importante é que o motorista sempre tenha água disponível para se hidratar durante a viagem.

“São dicas bem simples, que não exigem despesas elevadas por parte do motorista, mas que fazem muita diferença para a segurança durante a viagem e minimizam o risco de imprevistos”, destaca Perez.

Maior movimento na D. Pedro

A rodovia D. Pedro I é a principal rodovia do Corredor Dom Pedro e deverá receber cerca de 70% do volume de veículos previsto para a operação, com pouco mais de 400 mil veículos durante o feriado. Na rodovia Prof. Zeferino Vaz (SP-332), que liga Campinas ao distrito de Martinho Prado, em Mogi Guaçu, passando pelo Polo Petroquímico de Paulínia, a expectativa é de tráfego de cerca de 90 mil veículos. Na região de Jundiaí, as rodovias Eng. Constâncio Cintra (SP-360) e Romildo Prado (SP-063), que garantem a ligação do Corredor Dom Pedro ao Circuito das Frutas, deverão receber 95 mil veículos.

