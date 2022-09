Rodeio de Jaguariúna tem impacto positivo na cidade

A Prefeitura de Jaguariúna faz um balanço positivo da realização do Jaguariúna Rodeo Festival 2022, encerrado no último fim de semana na Red Eventos e que atraiu cerca de 40 mil pessoas em cada uma das quatro noites do evento.

Segundo a secretária de Turismo e Cultura de Jaguariúna, Maria das Graças Hansen Albaran Santos, mesmo sendo um evento da iniciativa privada, o Município também tem muito a ganhar porque o rodeio movimenta a economia local, gera emprego e renda e contribui para divulgar Jaguariúna para todo o país.

“O rodeio deixou resultados muito positivos para o município. Primeiro porque ele divulga Jaguariúna para todo o país. Todo mundo começa a prestar atenção no município e vem turistas do Brasil inteiro”, avalia a secretária. “Com isso, a gente teve a possibilidade de montar um estande no evento, mostrando os atrativos turísticos da cidade, para que as pessoas saibam que Jaguariúna é uma cidade incrível e está sempre de braços abertos para receber os turistas durante todo o ano”, completa.

LEIA TAMBÉM:

Ainda segundo Maria das Graças, o incremento da economia local durante o período do rodeio também é outro fator que contribui para o desenvolvimento da cidade. “Durante esse período, a ocupação hoteleira, não só de Jaguariúna, mas de toda a região, chega a 100%. O comércio tem um aquecimento de 30% nas vendas, além dos restaurantes e bares. Então, para Jaguariúna, mais que uma questão econômica, o rodeio é uma maneira de divulgar a cidade para o Brasil inteiro”, comemora a secretária.

ESPAÇO DA MULHER

Além do estande da Secretaria de Turismo e Cultura, a Prefeitura de Jaguariúna também esteve presente no recinto do rodeio com o “Espaço da Mulher”, da Secretaria Municipal de Saúde, voltado à orientação, apoio e acolhimento das mulheres presentes ao evento.

Em todas as noites do rodeio, o espaço contou com psicólogo, enfermeiro e técnico de enfermagem, que ficaram à disposição das mulheres que se sentissem vulneráveis e também às pessoas que buscaram informações sobre o assunto.

O local também contou com distribuição de camisinhas e um banner “Assediômetro”, com informações sobre o que pode ser considerado assédio, crime previsto na legislação.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui