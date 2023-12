Réveillon: CPFL Santa Cruz alerta para os riscos de soltar fogos  de artifício próximo à rede elétrica  

2024 é logo ali e esse momento é de reflexão e planos; Prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, fala sobre o ano de 2023 e os planos para 2024

O ano de 2023 está acabando e pode-se dizer que foi marcado por muitos eventos importantes, polêmicos e decisivos para todos. É nessa época que ganha força o hábito de colocar acontecimentos em perspectiva, relembrando o que nos trouxe até aqui, e visualizar o que se almeja para o ano que está chegando.

Uma prática tão culturalmente enraizada que, na televisão, os programas que oferecem um mosaico dos principais fatos dos últimos 12 meses têm lugar cativo na programação. E por aqui, a retrospectiva também já faz parte do conteúdo de final de ano.

Por isso, conversamos com o prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, que dividiu suas perspectivas sobre 2023 e o que está por vir em 2024. Ele deixou claro que a gestão trabalha com plano de metas, atualizado anualmente, e o grande desafio é cumprir todo o planejamento, sempre com boas práticas administrativas e responsabilidade fiscal.

“Foi um ano muito bom, em que conseguimos implementar ações importantes em benefício da população nas mais diversas áreas, como saúde, educação, desenvolvimento, infraestrutura, segurança, entre outras. Também foi um ano de muitas conquistas para nossa cidade. Jaguariúna foi reconhecida com a conquista de muitos e importantes prêmios, inclusive em nível nacional, e isso mostra a seriedade e a qualidade do trabalho realizado pela administração municipal”, diz Gustavo.

As ondas de calor extremo registradas em várias partes do Brasil neste ano também atingiram Jaguariúna, onde os termômetros chegaram aos 40 graus. As altas temperaturas aumentaram consideravelmente o consumo de água tratada, afetando diretamente a distribuição no município, mas Gustavo afirma que sua equipe tem investido muito na questão.

“Neste ano iniciamos a construção da nova Estação de Tratamento de Água 6, a ETA 6. Deve ficar pronta e entrar em operação até março do próximo ano. No ano passado, entregamos a ETA 5. Juntas, representam um aumento de 100 litros por segundo na capacidade de tratamento de água de Jaguariúna. Até o início da nossa gestão, só tínhamos quatro ETAs e agora temos seis, ou seja, uma ampliação de 50%, com um investimento de mais de R$20 milhões, que incluem, além das ETAs, também novos reservatórios e a implantação de um software moderno de telemetria que possibilita o acompanhamento e a gestão, em tempo real, de todo o sistema hídrico e de abastecimento da cidade”, explica.

2024 é logo ali

Para o chefe do executivo de Jaguariúna 2024 será um ano importante, pois vai representar o fechamento de um ciclo de oito anos de governo. “Vou continuar trabalhando até o último dia para melhorar a vida da população e fazer de Jaguariúna uma cidade cada vez mais próspera e que cuida bem de seus moradores”, afirma Gustavo.

Atualmente, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o político que cumpre dois mandatos eletivos não pode concorrer as próximas eleições municipais, que é o caso de Gustavo, mas ele afirma que seguirá na política, como sempre esteve. “Estou muito disposto a encarar novos desafios, junto com meu partido, o MDB”.

O prefeito deseja que todos tenham um Feliz Natal e um excelente Ano Novo.

“Que Deus nos ilumine e nos guie para caminhos de esperança e de realizações plenas. Uma cidade é construída por todos os moradores e se desenvolve com a união de todos. Tenho muito orgulho de ser prefeito de Jaguariúna, uma cidade próspera, acolhedora e voltada para o futuro sem perder as suas raízes. Muito obrigado a todos que fazem de Jaguariúna uma cidade cada vez melhor para se viver!”.

