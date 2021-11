Retomada econômica: Prefeitura de Artur Nogueira lança Semana do Empreendedorismo

Evento com palestras e oportunidades de networks ocorre de 22 a 26 de novembro; confira programação completa

Com o objetivo de promover iniciativas de geração de emprego e impulsionamento do comércio local, a Prefeitura de Artur Nogueira, por meio do Comitê Municipal de Retomada Econômica e em parceria com o Sebrae, realiza a Semana do Empreendedorismo “Juntos Fortalecendo Artur Nogueira”, entre os dias 22 e 29 de novembro.

O evento tem uma programação completa para o aprimoramento de quem é empreendedor ou pretende começar a empreender. As soluções ofertadas pela Semana do Empreendedorismo contribuirão para o desenvolvimento de novos negócios, através de agregação de valor a empresas, aprimoramento de conhecimentos técnicos e de gestão, aumento das vendas, diversificação de produtos e orientações práticas e teóricas sobre como alavancar seu negócio.

PROGRAMAÇÃO

OPEN DAY

Para abrir a semana, no dia 22, será realizada o Open Day – uma noite de encontro entres empresários da cidade. O evento proporcionará network, palestras e vendas de bebidas e comidas, cujos lucros serão destinados à Associação de Pais e Amigos Excepcionais (APAE). A ação será realizada no salão da entidade, às 19h30.

ENTRE ELAS

Na terça-feira, dia 23, acontece o “Entre Elas”, um evento fechado para celebrar o empreendedorismo feminino. Neste dia, mulheres que se destacam na liderança e em negócios no município participarão de um talk-show, onde elencarão seus casos de sucesso. Entre as convidadas estão Vivian Dutra, Célia Tomé, Adriana Toledo, Tânia Theobaldo, Ana Paula Gallo e Rose Artuzzi, que se reunião no salão da APAE a partir das 19h30.

RODADA DE NEGÓCIOS

No terceiro dia da semana, em 24, os comerciantes poderão participar de uma Rodada de Negócios. O evento, também sediado no Salão da APAE, viabilizará encontros entre empresas compradoras e vendedoras do município, tendo como principais objetivos a geração de negócios e o fortalecimento da economia local. As inscrições podem ser feitas pela internet (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_TWs-ma0zhlRXbEzEre1Uf9447nvi0-CAbPuwNxoGgM16DQ/viewform) até o dia 17 de novembro.

SUPER BLACK FRIDAY

Já entre os dias 25 e 29 de novembro ocorre a Super Black Friday – ação inédita no município e que reunirá 105 comércios de vários seguimentos para um só objetivo: vender o máximo possível com preços acessíveis.

A Super Black Friday promete vantagens aos consumidores, com descontos imperdíveis e produtos de qualidade; e aos empresários, que terão seus comércios amplamente divulgados por cerca de um mês em redes sociais e outras mídias, e a nível regional.

SEBRAE MÓVEL

Além das noites especiais, o SEBRAE Móvel fica instalado na Praça do Coreto, no Centro, durante toda a Semana do Empreendedorismo. Entre os dias 22 e 26 novembro, das 14h às 17h, serão feitos atendimentos individuais sobre plano de negócios, dúvidas sobre abertura de empresas e gestão.

Já os atendimentos coletivos ocorrerão nos mesmos dias, das 10 às 12h. Veja o cronograma:

Dia 22/11 – Desc. Empreendedorismo: 10 as 12 horas/Atendimento Sebrae Móvel – tarde.

Dia 23/11 – Desc. Finanças: 10 as 12 horas/Atendimento Sebrae Móvel – tarde.

Dia 24/11 – Desc. Ideia de Negócio: 10 as 12 horas/Atendimento Sebrae Móvel – tarde.

Dia 25/11 – Desc. Marketing: 10 as 12 horas/Atendimento Sebrae Móvel – tarde.

Dia 26/11 – Desc. Formalização: 10 as 12 horas/Atendimento Sebrae Móvel – tarde.