Restaurantes e lanchonetes da região de Campinas já começam a implantar e estudar como adotar medidas previstas em lei contra violência a mulher

Evento gratuito acontece nos dias 04 e 05 de fevereiro na Praça BeGreen e conta com adoção de bichinhos, food truck, painel instagramável e oficinas de cupcake pet

O Parque D. Pedro Shopping, administrado pela Aliansce Sonae + brMalls, realiza neste final de semana, 4 e 5 de fevereiro, a terceira edição do Pet no Parque, evento gratuito com animais resgatados por ONGs para adoção e que tem gerado histórias emocionantes, como a da Cheddar, adotada em 2022.

Foi no Pet no Parque que a cadela, sem raça definida, encontrou uma família após o pequeno Geovani Filho se encantar pelo animal. “Assim que chegamos ao local, imediatamente meu filho se apaixonou pela Cheddar e me pediu para adotá-la. Sabemos do histórico de maus-tratos e abandono de muitos animais e da necessidade que essas organizações têm em ter o apoio de novos tutores. Assim, decidimos levá-la para casa e, hoje, após uma adaptação muito tranquila, ela faz parte da nossa família”, conta Geovani Willian de Medeiros, de 39 anos.

A Cheddar foi adotada pela LatiCão, que, nesta edição, participará novamente como parceira. Criada em 2017, a ONG é responsável pelo resgate de mais de 1.500 animais. Esta primeira edição do Pet no Parque em 2023 também contará com animais do Projeto Maya, fundado em 2020 e que já foi responsável por mais de 600 resgates, 500 adoções e mais de 150 castrações solidárias. Para adotar, é necessário preencher um questionário, fazer entrevista, realizar a doação de 5Kg de ração para a entidade e pagar uma taxa que auxilia as ONGs em suas atividades. Todos os pets disponíveis no evento já são castrados, vacinados e vermifugados.

“Já realizamos duas edições do Pet no Parque nos anos anteriores. Em 2023, realizaremos quatro edições desse evento que reúne ONGs extremamente responsáveis e dedicadas à causa animal, além de parceiros do universo pet. Nossa ideia é incentivar a adoção e possibilitar que essas instituições tenham acesso ao maior número de pessoas e possíveis futuros tutores para os bichinhos”, explica a gerente de marketing do shopping, Taís Tavares.

Riley, de 2 meses, estará disponível para adoção (Foto: Projeto Maya)

Presidente do Projeto Maya, Ana Rodrigues Porto conta que o número de adoções caiu consideravelmente na ONG com a mudança no cenário da pandemia. “Tivemos uma queda de 70%, gerando um acúmulo de dívida e muitos animais em lares temporários, o que nos impede de resgatar ainda mais bichinhos. Com esse evento no Parque D. Pedro Shopping, esperamos contar com mais apoiadores e conseguir lares para os nossos animais”.

Cupcakes pet, água fresca e petiscos

Outra parceira no evento é a Padaria Pet, que inaugurou um quiosque no Parque D. Pedro Shopping em 2022, oferecendo produtos com conceito gourmet para os animais. No Pet no Parque, a padaria irá oferecer uma oficina de cupcake para pets, onde ensinarão os tutores a montarem bolinhos feitos com ingredientes saudáveis para os bichinhos, além de disponibilizá-los para venda.

“Essa iniciativa é sensacional. Infelizmente ainda existe um número muito alto de animais abandonados ou que sofrem maus-tratos em todos os lugares, e apoiar esta causa é de suma importância devido ao poder de alcance que o shopping possui. Estamos muito animados em participar dessa edição”, afirma a proprietária, Denise Cristina Vieira. A Padaria Pet também irá disponibilizar petiscos, alimentos e brinquedos para venda.

A paixão pelos animais também está no Guaipecas Burger, que estará estacionado com diversas opções de lanches para tutores e visitantes. O food truck homenageou seus pets dando a cada lanche o nome de um deles: Fiona, Fumaça, Fagundes, Frederico, Guaipeca e Brisa. “Queríamos trazer uma experiência a mais no significado de Pet Friendly, e, por isso, oferecemos gratuitamente petiscos 100% naturais e água fresca para que os pets também se deliciem junto com os donos”, conta Karina Basso Ferraresso, sócia do Guaipecas Burger.

Também presente no Parque D. Pedro Shopping, na Entrada das Árvores, a FreeFaro completa um ano e oito meses trazendo tecnologia e conforto para os pets da região. Nesta edição, eles comercializarão peitorais, coleiras, guias (cachorro e gato), camas, bolsa de transporte, brinquedos e ossos Benebone. A marca tem o objetivo de fabricar produtos que transformam cada pequeno momento com os animais em uma aventura com segurança e originalidade. “Estamos imensamente animados em participar desse evento tão importante para os trabalhos de resgate da nossa região. Esperamos ainda que o público conheça a nossa marca, sinta a nossa essência, tecnologia e qualidade dos produtos”, afirma a proprietária Barbara Furman.

O Pet no Parque acontece no sábado, 04, e domingo, 05, das 15h às 20h, na Praça BeGreen, que fica localizada na Entrada das Árvores do Parque D. Pedro Shopping. O evento é gratuito e contará também com oficina de bandanas, piscina de bolinhas e áreas de convivência para os pets aproveitarem o dia com seus tutores. A primeira edição deste ano contará ainda com um painel instagramável de carnaval e fantasias pet para antecipar o clima dos foliões.

