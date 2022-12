Renovias registra fluxo de 417 mil veículos durante Operação Natal

Linha de produtos, como caderno, caneta e caneca, com estampas criadas pelas crianças usando as rodas de suas próprias cadeiras, será utilizada para arrecadar recursos e ampliar o número de atendidos na sede da instituição de Campinas

Usando as rodas de suas cadeiras cobertas de tinta sobre uma tela branca, crianças assistidas pela Casa da Criança Paralítica (CCP) produziram estampas que inspiraram o artista plástico Tiago Ots e a Agência SALA a criar uma coleção de produtos, composta por almofada, caderno, calendário, caneta, caneca e ecobag. A venda dos itens irá gerar renda para que a instituição consiga atender ainda mais crianças e jovens em sua sede em Campinas. A coleção, denominada Rodas sobre Tela, será lançada no próximo dia 13 de dezembro.

A pintura inicial foi feita sobre um rolo de tela de 4 metros, que deu origem a vários recortes utilizados na confecção de estampas para as peças. Cada roda foi coberta por uma cor e os pequenos artistas passearam livremente ou foram orientados por Ots, gerando os mais diversos grafismos. Todas as etapas registradas pela Agência SALA.

“Com habilidades de pintura ou não, as crianças fizeram verdadeiras obras de arte”, afirma Regiane Fayan, coordenadora de Projetos e Mobilização de Recursos da CCP. Segundo ela, a coleção foi pensada para dar origem a algumas peças customizadas para tiragem em grande quantidade. “A partir de 200 unidades, conseguimos personalizar as cores e a marca de qualquer empresa. Dessa forma, empresas podem dar mais visibilidade à causa e presentear seus clientes e colaboradores com artigos únicos, com um conceito inovador que representa diversidade”, explica a coordenadora. Para adquirir as peças da coleção ou solicitar um orçamento de peças exclusivas, as empresas interessadas devem entrar em contato com a própria Regiane Fayan, por meio do telefone (19) 2127-7263 ou pelo e-mail [email protected] .

LEIA TAMBÉM:

Além das empresas, qualquer pessoa física poderá adquirir os produtos da coleção, que passam a ser comercializados a partir de 13/12 no Bazar do Sonho, na sede da CCP, localizada à Rua Pedro Domingos Vitali, 160, no Parque Itália, em Campinas. Os produtos têm preço inicial de R$ 3,00 (canetas) e podem ser opções de presente de Natal especiais para quem deseja ajudar uma causa social. O bazar funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e aos sábados, das 8 às 13 horas. Estará fechado apenas nos dias 23, 24, 25, 30 e 31 de dezembro, assim como no dia 1º de janeiro de 2023.

Casa da Criança Paralítica lança coleção Rodas sobre Tela

Sobre a Casa da Criança Paralítica

Fundada em 1954, a Casa da Criança Paralítica (CCP) oferece atendimento especializado gratuito a crianças, adolescentes e jovens com deficiência física nas áreas de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, médica, odontologia, psicologia, nutrição, serviço social e pedagogia, além de orientação à família. Também realiza adaptações e manutenções de cadeiras de rodas para usuários deste equipamento de qualquer idade.

Atualmente, em sua sede no Parque Itália, são atendidos mais de 360 pacientes por mês, a maioria de baixa renda. Ao longo de 68 anos de atividades, cerca de 18 mil pessoas já passaram pela instituição. A CCP é certificada como Organização com Boas Práticas em Transparência e Gestão pela Phomenta, que integra o Comitê Internacional de Monitoramento de ONGs. Além disso, a Casa foi escolhida como uma das 100 organizações não governamentais do País para receber o Prêmio Melhores ONGs 2022, realizado pelo Instituto Doar em parceria com O Mundo Que Queremos e apoio da Ambev.

Uma das principais fontes de renda da instituição é o Bazar do Sonho, para o qual é possível doar itens como roupas, acessórios, itens de decoração, móveis pequenos, livros, brinquedos, utensílios domésticos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos usados em bom estado de conservação.

Mais informações pelo site www.ccp.org.br

Sobre o artista plástico Tiago Ots

Formado em design gráfico e com inúmeros cursos e oficinas nas áreas de desenho e pintura, Tiago Ots se destaca pela sua capacidade de criar universos fantásticos explorando as mais variadas técnicas e mídias. Personagens inesperados de planetas distantes, imagens que contam histórias e incentivam as pessoas a sonhar acordados. Ots denomina-se “um viajante dentro da própria cabeça”. Além de artista e educador, Ots considera-se um agregador cultural que busca contribuir diariamente para tornar o mundo um pouco mais colorido.

Casa da Criança Paralítica lança coleção Rodas sobre Tela

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui