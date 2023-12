Renovias prevê fluxo de 425 mil veículos durante a Operação Ano Novo

Em publicação MultiCidades sobre 2022, metrópole ocupa 1ª colocação no item sobre valores por estudante, e quinta posição para aplicações na assistência social

Campinas foi o quarto município do Sudeste que mais aplicou recursos na saúde em 2022, segundo a publicação MultiCidades – Finanças dos Municípios do Brasil, da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP).

O levantamento mostra que a metrópole também foi destaque na educação e assistência social. Ela ficou em quarto lugar, nesta mesma região, no quesito de valores registrados para o ensino, e em quinto lugar, no mesmo recorte regional, em recursos na assistência social.

A análise foi feita pela consultoria Aequus, contratada pela FNP, e usa como base dados da Secretaria do Tesouro Nacional e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

LEIA TAMBÉM:

“O fato de Campinas figurar como a quarta cidade que mais investe em saúde no Sudeste e a quinta cidade que mais investe na área social, também no Sudeste, é sem dúvida um marco fantástico do ponto de vista de prioridade de investimento, mas também um alerta. Os municípios brasileiros, Campinas principalmente, estão suportando o aumento do atendimento à saúde, do investimento na saúde, com impostos municipais. É necessário refletir para aumentar a participação dos governos federal e estadual no financiamento da saúde nos municípios brasileiros”, avaliou o prefeito, Dário Saadi.

Foco na saúde

A publicação mostra que Campinas aplicou R$1,68 bilhão em 2022. Ela foi superada somente por três capitais: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Belo Horizonte (MG).

Na lista nacional, a cidade que completará 250 anos em 2024 ficou na décima posição. À frente estão Fortaleza (CE), Curitiba (PR), Salvador (BA), Porto Alegre (RS), Campo Grande (MS) e Goiânia (GO). Todas são mais populosas que Campinas, exceto Campo Grande.

A FNP, em nota, destacou que o ano de 2022 ficou marcado pelo aumento do investimento pelos municípios brasileiros na saúde. O valor chegou na casa de R$137,4 bilhões, um crescimento de 7,9% sobre os R$127,3 bilhões verificados no ano anterior, de acordo com dados do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos de Saúde (Siops).

“Já os recursos transferidos pelos estados e União para o SUS municipal sofreram retração. Em valores absolutos, os municípios deixaram de receber cerca de R$7,8 bilhões das diversas receitas que compõem as transferências para o SUS, que passaram de R$105,1 bilhões para R$97,3 bilhões. Do total repassado, cerca de 83% são recursos da União”, informa texto da FNP com base em análise realizada pela economista Tânia Villela.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui