Renovias e CUFA distribuem cestas básicas para cidades da região

A Renovias, em parceria com a Central Única das Favelas (CUFA), realizou a distribuição de 583 cestas básicas para famílias que estão em situação de insegurança alimentar em oito cidades da região de atuação da concessionária. As cestas básicas foram distribuídas nas favelas em que a CUFA atua, há mais de 20 anos, com diversos projetos.

A situação enfrentada por muitas famílias brasileiras que passam dificuldade e não estão conseguindo se alimentar adequadamente é preocupante e, por isso, a concessionária, enxergando seu papel social, se juntou à CUFA para a realização da ação. Os contemplados são escolhidos a partir da observação de famílias em vulnerabilidade social, em especial, os grupos em que as chefes de famílias são mulheres.

Em Espírito Santo do Pinhal e Vargem Grande do Sul as entregas foram realizadas ainda em novembro de 2021. Nos últimos dias, as entregas aconteceram nos municípios de Aguaí, Águas da Prata, Casa Branca, Estiva Gerbi, Itobi e Mogi Mirim.

“Na Renovias, trabalhamos com mobilidade humana e entendemos que nossas responsabilidades transformadoras vão além dos resultados financeiros. Pensamos sempre no alcance social e em como contribuir para a sociedade através de qualidade de vida com mais inclusão social”, ressalta o diretor-presidente da Renovias, Rogério Bahú.

“Infelizmente estamos enfrentando a insegurança alimentar em muitos locais do país. Temos pessoas precisando de apoio por toda a parte, por isso nos deixa muito felizes contarmos com uma parceria como a da Renovias que nos auxilia nesse processo de entregar os alimentos para quem mais precisa no momento. A CUFA tem se mobilizado incessantemente nessa pandemia para garantir a vida de milhares de brasileiros, e é muito gratificante ter parceiros nessa nobre causa”, afirma Kalyne Lima, vice-presidente da CUFA Nacional.

DOAÇÕES REALIZADAS:

Espírito Santo do Pinhal: 72 cestas básicas entregues em 06/11

Vargem Grande do Sul: 73 cestas básicas entregues em 06/11

Estiva Gerbi: 73 cestas básicas entregues em 13/01

Aguaí: 73 cestas básicas entregues em 17/01

Águas da Prata: 73 cestas básicas entregues em 17/01

Itobi: 73 cestas básicas entregues em 17/01

Casa Branca: 73 cestas básicas entregues em 17/01

Mogi Mirim: 73 cestas básicas entregues em 20/01

Sobre a CUFA

Presente há mais de 20 anos nas favelas brasileiras, promovendo atividades nas áreas de educação, lazer, esportes, cultura e cidadania, em 2020 a CUFA se deparou com o desafio da pandemia. Sabendo que a crise atingiria ainda mais as favelas, concentramos todos os nossos esforços em captar doações para diminuir os impactos causados pela pandemia. Através do programa Mães da Favela, a instituição entregou cestas básicas, físicas e digitais, e chips com internet gratuita por 6 meses. No ano de 2020, a CUFA mobilizou R$ 187.596.960,00 milhões, atendendo a 1.502.358 famílias de 5 mil favelas de todo o Brasil e até novembro de 2021, já foram R$ 425.815.560,00, ultrapassando a meta de 400 milhões de reais em arrecadação para as Mães da Favela em 2021.