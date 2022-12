Renovias amplia opções de pagamento nos pedágios com cartões por aproximação

A Renovias, Concessionária que administra as rodovias que fazem a interligação entre Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas Gerais, disponibiliza, oficialmente, a partir de 1º de janeiro de 2023, mais uma opção aos clientes para pagamento da tarifa de pedágio.

O método de pagamento com cartões de débito e crédito por aproximação está em fase de testes desde 1º de dezembro. A chamada “Operação Assistida” será encerrada em 31 de dezembro e, a partir de 1º de janeiro de 2023, a nova forma de pagamento será incorporada a todas as rodovias pedagiadas e administradas pela Renovias.

A tecnologia NFC (Near Field Communication) – que em português significa comunicação por campo de proximidade – permite que além dos cartões físicos de débito e crédito, o cliente também possa utilizar gadgets como aparelho celular, relógios e pulseiras inteligentes, dentre outros, para realizar o pagamento por aproximação, sem a necessidade de digitação de senha.

“A nova forma de pagamento, além de facilitar a vida dos usuários que podem optar por não transportar dinheiro vivo, traz mais segurança e velocidade no atendimento na cabine”, comenta o gerente de T.I. da Renovias, Valdir Flores de Oliveira.

No total, 9 praças de pedágio da Renovias estarão com o sistema ativo. A inclusão de mais esta opção de pagamento em toda a malha viária administrada pela concessionária tem por objetivo melhorar a experiência do cliente em seus deslocamentos.

“É importante organizar sua viagem, mantendo de forma acessível no interior do veículo, o meio de pagamento que será utilizado, seja dinheiro ou cartão, para que seu atendimento ocorra com agilidade”, ressalta o coordenador de atendimento, Alberto Correia Junior.

