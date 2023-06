Região do ABC recebe maior evento do setor de condomínios de São Paulo

A entrada é gratuita para síndicos, subsíndicos, conselheiros, zeladores, porteiros, presidentes de associações e tesoureiros de condomínios residenciais ou comerciais

O ABC paulista, que compreende as cidades de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, vai sediar no dia 1º de julho, na Fundação Santo André, a partir das 14h, o Café com Síndico, maior evento itinerante do setor de condomínios do estado de São Paulo. A programação conta com palestras e uma área de exposição de produtos e serviços. E para tornar a experiência ainda mais interessante, haverá o sorteio de R$1.000,00 para os participantes que visitarem todos os estandes.

O evento tem entrada gratuita para síndicos, subsíndicos, conselheiros, zeladores, porteiros, presidentes de associações e tesoureiros de condomínios residenciais ou comerciais. “Iremos dispor de área kids para as crianças brincarem e se divertirem enquanto os pais visitam os estandes e realizam negócios”, informa Rafael Vieira, diretor do Café com Síndico. “O objetivo de realizarmos o evento no sábado é para que todos os síndicos da região possam participar e aprender um pouco mais sobre o mundo onde atuam diariamente”, comenta Rafael.

Palestras

O tema inovações em serviços, que têm sido uma área de grande avanço nos últimos anos, abrirá a grade de palestras. O assunto será apresentado pela Equipe Comgás, uma das empresas controladas pela Compass, que atua com objetivo de ampliar e diversificar o mercado de gás natural no Brasil.

Em seguida tem a presença do Dr. Vander de Andrade falando sobre os direitos e deveres dos síndicos. O palestrante é pró-reitor e coordenador do curso de pós-graduação em Direito e Gestão Condominial do Centro Universitário Fundação Santo André, vice-presidente do Capítulo São Paulo da J. Reuben Clark Law Society (Sociedade Internacional de Advogados), presidente da Associação Nacional de Síndicos e Gestores Condominiais e é diretor adjunto Acadêmico da ANACON.

A programação segue com palestra da síndica Patrícia Nunes e o diretor-secretário do GETS Brasil USP, Daniel César Coelho Junior. Na sequência, será apresentada palestra da SantaFé Manutenções Prediais, falando sobre manutenções preventivas em sistemas de incêndio dentro do seu condomínio. E para finalizar acontece a palestra sobre Manutenções Estruturais.

Café com Síndico no ABC

Data: 1º de julho (sábado)

Local: Fundação Santo André

Endereço: Av. Príncipe de Gales, 821 – Vila Príncipe de Gales, Santo André (SP)

Horário: 14h às 21h

ENTRADA GRATUITA para síndicos, subsíndicos, conselheiros, zeladores, porteiros, tesoureiros, presidentes de associações residenciais, gerentes e gestores prediais.

Inscrições através do link: https://cafecomsindico.com/eventos

