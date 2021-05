Região de Campinas é mantida na fase de transição até fim de maio; capacidade de ocupação dos estabelecimentos sobe para 40%

As ações de conscientização promovidas pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) estão ocorrendo com o apoio da Renovias, em várias cidades da região e para os mais diversos públicos. As ações são intensificadas neste mês, em que o Maio Amarelo é o tema para iniciativas de sensibilização dos usuários de rodovias sobre a segurança no trânsito.

Desde o início do mês, com o apoio da Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp) e do Observatório Nacional de Segurança Viária, a concessionária instalou placas nas cancelas das praças de pedágio com a mensagem: “Respeito e Responsabilidade: pratique no trânsito”. A mesma mensagem pode ser vista no site da Renovias (www.renovias.com.br) e também nos Painéis de Mensagens Variáveis da Rodovia Gov. Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-340). Prédios da concessionária também foram iluminados de amarelo para a campanha.

Os atendimentos em alusão ao Maio Amarelo começaram na primeira semana e seguirão durante todo o mês. As equipes da PMRv e da Renovias farão blitzes educativas com motoristas, caminhoneiros e motociclistas para a entrega de folhetos com dicas de segurança sobre a utilização do cinto de segurança e orientações para evitar colisão traseira. A agenda pode ser conferida em www.renovias.com.br.

Colaboradores da concessionária realizaram, ainda, juntamente com o Corpo de Bombeiros de Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Defesa Civil e PMRv, orientações para usuários sobre as queimadas, ocorrências comuns nesta época do ano em que a umidade do ar está mais baixa. Foram entregues folhetos com dicas para evitar esse problema.

O Movimento Maio Amarelo tem como proposta chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. O objetivo é colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos. A iniciativa da concessionária integra o Programa de Redução de Acidentes (PRA).

O Sistema de Atendimento aos Usuários (SAU) da Renovias está à disposição 24 horas por dia aos motoristas. Para acioná-lo, basta ligar 0800 055 9696 ou usar um dos fones de emergência, implantados a cada quilômetro. Dicas de segurança nas rodovias e condições antecipadas do tráfego podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br.

A malha viária da Renovias liga Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas: SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 quilômetros. A concessionária administra as rodovias através do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo.