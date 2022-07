Na metrópole, há 27 oportunidades exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCDs). Confira lista de cargos e como se candidatar.

Região de Campinas abre 2 mil vagas de emprego – A região de Campinas (SP) está com 2.031 vagas de emprego disponíveis neste início de semana. As oportunidades estão distribuídas nos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PAT) e serviços equivalentes de 14 cidades nesta segunda-feira (18).

Na metrópole, há 27 vagas para Pessoas com Deficiência (PCDs). Americana é o município com maior número de ofertas, com 549 vagas.

Pessoas de diversos níveis de escolaridade e gênero podem participar dos processos seletivos.

Vagas por cidade

Americana: 549

Amparo: 83

Campinas: 232

Espírito Santo do Pinhal: 23*

Indaiatuba: 237

Itapira: 84

Jaguariúna: 94

Louveira: 100

Mogi Guaçu: 202

Mogi Mirim: 132

Pedreira: 33

Serra Negra: 32

Sumaré: 39

Valinhos: 191

Os postos de trabalho são preenchidos constantemente. Por isso, o número inicial pode sofrer alguma alteração. Recomenda-se que os interessados fiquem atentos também às listas divulgadas pelas prefeituras.

O levantamento é realizado junto às 31 cidades. O caminho para se candidatar às vagas, a remuneração dos cargos e os critérios de seleção variam de acordo com os municípios. Veja a relação por cidade a seguir.

Americana

O PAT de Americana reúne 549 vagas de emprego em 212 ocupações. Dentre as vagas ofertadas, 70 são exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCDs).O levantamento considerou dados divulgados até sábado (16), às 8h45. Veja a lista de oportunidades:

Açougueiro (a) – 3 vagas

Açougueiro (a) júnior – 3 vagas

Agente de locação – 2 vagas

Agente de saneamento básico – 1 vaga

Agente de viagens – 1 vaga

Ajudante de açougue – 3 vagas

Ajudante de carga e descarga – 2 vagas

Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 4 vagas

Ajudante de colorista – 4 vagas

Ajudante de expedição – 1 vaga

Ajudante de marmoraria – 2 vagas

Ajudante de montador – 4 vagas

Ajudante de obras – 2 vagas

Ajudante de produção – 9 vagas

Ajudante de tapeceiro – 3 vagas

Ajudante geral – 8 vagas

Ajudante geral de manutenção predial – 1 vaga

Ajudante geral de construção civil – 1 vaga

Ajudante geral em indústria têxtil – 1 vaga

Analista contábil – 1 vaga

Analista de back office – 1 vaga

Analista de licitação – 1 vaga

Analista de projetos – 1 vaga

Analista fiscal – 1 vaga

Armador (a) de ferragem – 8 vagas

Arte finalista – 3 vagas

Assistente administrativo (a) – 7 vagas

Assistente contábil – 2 vagas

Assistente de engenharia – 1 vaga

Assistente de faturamento – 1 vaga

Assistente de pré-vendas – 1 vaga

Assistente de vendas – 1 vaga

Assistente financeiro (a) – 1 vaga

Assistente fiscal júnior – 1 vaga

Assistente técnico (a) – 1 vaga

Assistente técnico (a) têxtil – 1 vaga

Atendente barista – 1 vaga

Atendente de loja – 20 vagas exclusivas para PCDs

Auxiliar administrativo (a) – 1 vaga

Auxiliar de acabamento gráfico – 2 vagas

Auxiliar de cobrança – 1 vaga

Auxiliar de cozinha – 15 vagas, sendo 14 exclusivas para PCDs

Auxiliar de escritório – 1 vaga

Auxiliar de fundição – 1 vaga

Auxiliar de laboratório – 1 vaga

Auxiliar de laboratório técnico (a) em química – 1 vaga

Auxiliar de líder de padaria – 1 vaga

Auxiliar de limpeza – 18 vagas, sendo 15 exclusivas para PCDs

Auxiliar de maçariqueiro – 1 vaga

Auxiliar de mecânico de motocicletas – 1 vaga

Auxiliar de mecânico diesel – 2 vagas

Auxiliar de passadeira – 1 vaga

Auxiliar de produção – 10 vagas

Auxiliar de rebarbação – 1 vaga

Auxiliar de recepção – 11 vagas exclusivas para PCDs

Auxiliar de serviços gerais – 3 vagas

Auxiliar mecânico (a) de ar condicionado – 1 vaga

Auxiliar técnico (a) de eletrodomésticos – 1 vaga

Balconista de açougue – 1 vaga

Balconista de frios – 3 vagas

Caldeireiro (a) – 4 vagas

Camareiro (a) – 2 vagas

Carpinteiro (a) – 5 vagas

Caseiro (a) – 2 vagas

Confeiteiro (a) – 1 vaga

Conferente – 1 vaga

Consultor (a) comercial – 1 vaga

Consultor (a) contábil – 1 vaga

Consultor (a) de equipamentos – 1 vaga

Contramestre (a) – 2 vagas

Contramestre (a) de industria têxtil – 1 vaga

Controlador (a) de acesso manobrista – 4 vagas

Corretor (a) de imóveis – 1 vaga

Cortador (a) de roupas – 1 vaga

Cortador (a) de tecidos – 1 vaga

Costureiro (a) – 10 vagas

Costureiro (a) de máquinas industriais – 6 vagas

Cozinheiro (a) – 5 vagas

Editor (a) de vídeos – 1 vaga

Eletricista – 3 vagas

Eletricista auxiliar – 1 vaga

Eletricista industrial – 1 vaga

Eletricista instalador (a) – 2 vagas

Eletricista montador (a) – 10 vagas

Eletricista para caminhão – 1 vaga

Embalador (a) – 2 vagas

Embalador (a) de papelão – 1 vaga

Empregado (a) doméstico (a) – 2 vagas

Encanador (a) – 1 vaga

Encarregado (a) de produção – 1 vaga

Encarregado (a) de produção em máquina de sopro – 1 vaga

Encarregado (a) frente de caixa de supermercados – 1 vaga

Engenheiro (a) projetista – 4 vagas

Engrupador (a) – 6 vagas

Engrupador (a) de fios – 2 vagas

Estagiário (a) técnico (a) em eletrônica – 2 vagas

Estagiário (a) de automação – 1 vaga

Estágio em vendas internas – 10 vagas

Estágio em operador (a) de telemarketing – 2 vagas

Estampador (a) de tecido – 2 vagas

Faxineiro (a) – 2 vagas

Ferramenteiro (a) – 1 vaga

Fonoaudiólogo (a) – 2 vagas

Garçom/garçonete – 10 vagas exclusivas para PCDs

Gerente comercial – 1 vaga

Impressor (a) – 2 vagas

Inspetor (a) de alunos – 1 vaga

Inspetor (a) de qualidade – 1 vaga

Jornalista editor (a) – 2 vagas

Lavador (a) de caminhões – 1 vaga

Líder de cozinha – 1 vaga

Líder de setor – 2 vagas

Líder de usinagem – 1 vaga

Maçariqueiro (a) – 2 vagas

Mandrilhador (a) – 1 vaga

Mecânico (a) de diesel para caminhões e máquinas pesadas – 1 vaga

Mecânico (a) de manutenção – 1 vaga

Mecânico (a) de manutenção de tear de fitas – 1 vaga

Mecânico (a) de manutenção industrial – 1 vaga

Mecânico (a) de manutenção têxtil – 5 vagas

Mecânico (a) de máquina industrial – 1 vaga

Mecânico (a) de máquinas de costura – 1 vaga

Mecânico (a) de usinagem – 1 vaga

Mecânico (a) diesel – 3 vagas

Mecânico (a) industrial em linhas de envase – 1 vaga

Mecânico (a) júnior – 1 vaga

Mecânico (a) montador (a) líder – 2 vagas

Moldador (a) de fundição – 1 vaga

Montador (a) automotivo (a) – 2 vagas

Montador (a) de estruturas metálicas – 1 vaga

Montador (a) de móveis – 2 vagas

Montador (a) industrial B – 2 vagas

Motorista de caminhão – 9 vagas

Motorista de micro-ônibus – 4 vagas

Motorista de ônibus – 1 vaga

Motorista de veículos pesados – 5 vagas

Motorista entregador (a) – 1 vaga

Motorista montador (a) – 2 vagas

Operador (a) de bomba de concreto – 1 vaga

Operador (a) de caixa – 6 vagas

Operador (a) de empilhadeira – 4 vagas

Operador (a) de furadeira – 2 vagas

Operador (a) de injetora – 1 vaga

Operador (a) de loja – 1 vaga

Operador (a) de máquina – 3 vagas

Operador (a) de máquina de cartonagem – 3 vagas

Operador (a) de máquina de lavar industrial – 1 vaga

Operador (a) de máquina de meias – 2 vagas

Operador (a) de máquina de tinturaria – 5 vagas

Operador (a) de máquina extrusora – 2 vagas

Operador (a) de ponte rolante – 1 vaga

Operador (a) de rama – 3 vagas

Operador (a) de rolo compactador – 2 vagas

Operador (a) de televendas – 2 vagas

Operador (a) de torno convencional – 1 vaga

Operador (a) de urdideira – 1 vaga

Operador (a) polivalente de indústria têxtil – 1 vaga

Pedreiro (a) – 12 vagas

Pintor (a) de automóveis – 2 vagas

Pintor (a) de obras – 2 vagas

Pintor (a) industrial – 4 vagas

Pizzaiolo (a) – 2 vagas

Polidor (a) de metais – 2 vagas

Porteiro (a) – 3 vagas

Programador (a) CNC – 2 vagas

Programador (a) de centro de usinagem – 5 vagas

Projetista elétrico – 1 vaga

Rebarbador (a) – 2 vagas

Rebarbador (a) maçariqueiro (a) – 2 vagas

Rebobinador (a) de motor – 1 vaga

Recepcionista – 1 vaga

Recepcionista folguista – 1 vaga

Repositor (a) de bebidas – 3 vagas

Repositor (a) de hortifruti – 1 vaga

Repositor (a) em supermercado – 3 vagas

Representante comercial – 1 vaga

Retificador (a) cilíndrico – 1 vaga

Retificador (a) plano – 1 vaga

Revisor (a) de tecido – 6 vagas

Selecionador (a) de material reciclável – 2 vagas

Serralheiro (a) – 3 vagas

Serviços gerais – 6 vagas

Soldador (a) – 16 vagas

Sub encarregado (a) de hortifruti – 1 vaga

Supervisor (a) de corte – 1 vaga

Supervisor (a) de manutenção elétrica e eletrônico – 1 vaga

Supervisor (a) de vendas – 1 vaga

Supervisor (a) de confecção – 1 vaga

Tecelão (ã) – 8 vagas

Tecelão (ã) de tear vamatex – 3 vagas

Técnico (a) de edificações – 1 vaga

Técnico (a) de lubrificação pleno – 1 vaga

Técnico (a) de manutenção – 1 vaga

Técnico (a) eletrônico (a) – 1 vaga

Técnico (a) em automação – 2 vagas

Técnico (a) em eletrônica – 1 vaga

Técnico (a) em instrumentação – 3 vagas

Técnico (a) em instrumentação sênior – 1 vaga

Técnico (a) em manutenção preditiva – 1 vaga

Técnico (a) em máquina sopradora – 3 vagas

Técnico (a) manutenção civil – 1 vaga

Técnico (a) segurança do trabalho – 1 vaga

Tecnólogo (a) em segurança do trabalho – 1 vaga

Torneiro (a) CNC – 2 vagas

Torneiro (a) mecânico (a) – 2 vagas

Tratorista – 1 vaga

Trocador (a) de óleo – 2 vagas

Vendedor (a) – 3 vagas

Vendedor (a) comércio varejista – 1 vaga

Vendedor (a) de peças automotivos – 2 vagas

Vendedor (a) externo (a) – 1 vaga

Vendedor (a) interno (a) – 2 vagas

Serviço PAT de Americana

Como se candidatar: pessoas interessadas devem cadastrar os currículos pelo site. Em casos excepcionais, o PAT realiza atendimentos presenciais

pessoas interessadas devem cadastrar os currículos pelo site. Em casos excepcionais, o PAT realiza atendimentos presenciais Endereço virtual: site Prefeitura de Americana

Endereço físico: Rua Anhanguera, 16, Centro, Americana – SP

Rua Anhanguera, 16, Centro, Americana – SP Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, e das 13h às 16h

segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, e das 13h às 16h Telefone: (19) 3461-0289

Amparo

O PAT de Amparo está com 83 oportunidades em 68 cargos, conforme informado pela assessoria de imprensa na sexta-feira (15), às 14h57. Confira as vagas:

½ oficial de manutenção – 1 vaga

Ajudante de eletricista – 1 vaga

Ajudante de manutenção predial – 1 vaga

Ajudante de motorista – 1 vaga

Almoxarife – 1 vaga

Analista de recursos humanos – 1 vaga

Analista de recrutamento e seleção – 2 vagas

Assistente administrativo (a) – 1 vaga

Assistente de loja – 1 vaga

Atendente de loja – 1 vaga

Auxiliar de cabeleireiro – 1 vaga

Auxiliar de costura – 1 vaga

Auxiliar de cozinha – 2 vagas

Auxiliar de instalação de ar-condicionado – 1 vaga

Auxiliar de jardinagem – 1 vaga

Auxiliar de mecânico de automóveis – 1 vaga

Auxiliar de padeiro – 1 vaga

Auxiliar de produção – 1 vaga

Auxiliar de refrigeração – 1 vaga

Auxiliar de vidraceiro – 1 vaga

Balconista de loja – 1 vaga

Carpinteiro (a) – 1 vaga

Conferente de mercadorias – 1 vaga

Cozinheiro (a) – 3 vagas

Chapeiro (a) – 1 vaga

Eletricista de instalações – 1 vaga

Eletricista de manutenção industrial – 2 vagas

Eletricista de manutenção predial – 1 vaga

Encanador (a) industrial – 1 vaga

Encarregado (a) de manutenção – 1 vaga

Instrumentista de manutenção industrial preventiva e corretiva – 1 vaga

Jatista – 1 vaga

Lavador (a) operador (a) de limpeza automotiva – 1 vaga

Lavador (a) de veículos – 1 vaga

Maître – 1 vaga

Mecânico (a) de automóveis – 2 vagas

Mecânico (a) de manutenção industrial – 3 vagas

Mecânico (a) de manutenção de motos – 1 vaga

Mecânico (a) de manutenção industrial – 1 vaga

Motoboy/Motogirl – 1 vaga

Motorista de caminhão – 3 vagas

Motorista carreteiro (a) – 3 vagas

Motorista entregador (a) – 1 vaga

Motorista operador (a) de caminhão de bomba de concreto – 1 vaga

Oficial de manutenção predial – 1 vaga

Operador (a) de central de concreto – 1 vaga

Operador (a) de cobranças – 1 vaga

Operador (a) de empilhadeira – 1 vaga

Operador (a) de escavadeira – 1 vaga

Operador (a) de pá-carregadeira – 1 vaga

Operador (a) de retroescavadeira – 2 vagas

Ordenhador (a) – 1 vaga

Pedreiro (a) – 1 vaga

Pizzaiolo (a) – 1 vaga

Professor (a) de ginástica laboral – 1 vaga

Professor (a) de inglês – 1 vaga

Representante comercial autônomo (a) – 1 vaga

Serralheiro (a) – 1 vaga

Serralheiro (a) industrial – 2 vagas

Servente de pedreiro – 1 vaga

Soldador (a) – 1 vaga

Soldador (a) industrial – 2 vagas

Técnico (a) mecânico (a) em refrigeração e ar condicionado – 1 vaga

Técnico (a) químico (a) – 1 vaga

Trabalhador (a) rural – 1 vaga

Tratorista – 1 vaga

Vendedor (a) externo (a) – 1 vaga

Vendedor (a) técnico (a) – 1 vaga

Serviço PAT Amparo

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail informando a vaga de interesse, informando a vaga desejada no campo assunto

os interessados devem enviar o currículo para o e-mail informando a vaga de interesse, informando a vaga desejada no campo assunto Endereço físico: o PAT fica na Avenida Bernardino de Campos, 705, mas não possui atendimento presencial ou por telefone

o PAT fica na Avenida Bernardino de Campos, 705, mas não possui atendimento presencial ou por telefone Endereço virtual: site do PAT Amparo

Documentos exigidos: número do PIS ou CPF e currículo

número do PIS ou CPF e currículo E-mail: [email protected]

Campinas

O CPAT de Campinas está com 232 vagas para 75 cargos nesta segunda-feira (18). Do total, 27 são para Pessoas com Deficiência (PCDs). A lista é feita com base nas atualizações feitas na página do órgão até as 15h de sábado (16). Confira as vagas:

Agente de vendas de serviço – 10 vagas

Analista de e-commerce – 1 vaga

Assistente de DP – 1 vaga

Assistente de vendas – 1 vaga

Auxiliar de contabilidade – 1 vaga

Auxiliar de costura – 1 vaga

Auxiliar de escrituração fiscal – 1 vaga

Auxiliar de limpeza – 2 vagas

Auxiliar de linha de produção – 1 vaga

Auxiliar de refrigeração – 2 vagas

Coodenador (a) de projetos de manutenção – 1 vaga

Coordenador (a) de projetos de tecnologia da informação – 1 vaga

Costureiro (a) de máquina reta industrial – 1 vaga

Costureiro (a) em geral – 2 vagas

Desenhista projetista mecânico (a) – 2 vagas

Eletricista de iluminação pública – 1 vaga

Empregado (a) doméstico (a) nos serviços gerais – 1 vaga

Encanador (a) – 7 vagas

Estagiário (a) vendedor (a) interno (a) – 1 vaga

Funileiro (a) de veículos – 1 vaga

Gerente comercial – 1 vaga

Gerente de unidades – 1 vaga

Instalador (a) de cortinas e persianas – 1 vaga

Instalador-reparador (a) de linhas de comunicação de dados – 10 vagas

Jardineiro (a) – 1 vaga

Lavador (a) de roupas – 1 vaga

Manobrista – 13 vagas

Mecânico (a) de máquinas pesadas – 1 vaga

Mecânico (a) montador (a) – 5 vagas

Meio oficial de marcenaria – 1 vaga

Mestre de obras – 2 vagas

Montador (a) de estruturas metálicas – 2 vagas

Motorista carreteiro (a) – 15 vagas

Motorista de caminhão – 2 vagas

Operador (a) de caixa – 1 vaga

Operador (a) de empilhadeira – 30 vagas

Operador (a) de pontes – 1 vaga

Operador (a) de seccionadora – 1 vaga

Operador (a) de telemarketing ativo (a) – 1 vagas

Padeiro (a) – 1 vaga

Representante técnico (a) de vendas – 1 vaga

Retificador (a) de motores a diesel/gasolina – 1 vaga

Servente de pedreiro (a) – 1 vaga

Soldador (a) – 5 vagas

Soldador (a) elétrico (a) – 2 vagas

Supervisor (a) de estacionamento – 2 vagas

Técnico (a) de apoio ao usuário de informática (helpdesk) – 1 vaga

Técnico (a) de manutenção eletrônica – 1 vaga

Técnico (a) eletrônico (a) – 1 vaga

Técnico (a) em manutenção de máquinas – 5 vagas

Técnico (a) em saúde bucal – 2 vagas

Técnico (a) em segurança do trabalho – 1 vaga

Torneiro (a) CNC – 1 vaga

Torneiro (a) mecânico (a) – 1 vaga

Vendedor (a) – 1 vaga

Vendedor (a) de serviços – 1 vaga

Vendedor (a) externo (a) – 1 vaga

Vendedor (a) interno (a) – 2 vagas

Vendedor (a) orçamentista – 1 vaga

Vendedor (a) porta a porta – 5 vagas.

Serviço CPAT Campinas

Como se candidatar: atendimento presencial em três unidades com agendamento prévio feito pelo Portal do Cidadão.

atendimento presencial em três unidades com Documentos exigidos: indicados conforme o agendamento

indicados conforme o agendamento Endereço virtual para consulta de vagas: CPAT Campinas

Unidades

Centro: Avenida Campos Salles, 427, Centro. Atende de segunda à sexta, das 7h30 às 16h30. Encerra o atendimento às 12h na última sexta-feira do mês.

Avenida Campos Salles, 427, Centro. Atende de segunda à sexta, das 7h30 às 16h30. Encerra o atendimento às 12h na última sexta-feira do mês. Ouro Verde: Avenida Ruy Rodrigues, 3.900, Parque Universitário (shopping Spazio Ouro Verde, 1º andar). Atende de segunda à sexta, das 8h às 16h, e até às 11h na última sexta-feira do mês.

Avenida Ruy Rodrigues, 3.900, Parque Universitário (shopping Spazio Ouro Verde, 1º andar). Atende de segunda à sexta, das 8h às 16h, e até às 11h na última sexta-feira do mês. Campo Grande: Rua Manoel Machado Pereira, 902, Parque Valença 1 (em frente à Praça da Concórdia). Funciona de segunda à sexta, das 8h às 16h. Encerra o expediente às 11h na última sexta-feira do mês.

Espírito Santo do Pinhal

Espírito Santo do Pinhal oferece vagas em 23 funções, mas não especifica qual a quantidade de oportunidades ofertadas. O levantamento considerou dados divulgados até sábado (16), às 9h07. Veja as vagas:

Ajudante de montador de máquinas

Analista de garantia de qualidade

Analista de laboratório

Analista de qualidade de café

Auxiliar de limpeza industrial

Auxiliar de linha de produção – vaga exclusiva para PCDs

Costureiro (a) industrial

Desenhista técnico (a) auxiliar para projeto de máquinas agrícolas

Farmacêutico (a)

Funileiro (a) montador (a) de máquinas

Gerente de produção industrial

Mecânico (a) de manutenção de máquinas de costura

Montador (a) de máquinas

Motorista de caminhão

Motorista de ônibus urbano

Operador (a) de empilhadeira

Operador (a) de máquina com comando numérico

Representante comercial autônomo (a)

Servente de obras

Terapeuta ocupacional

Trabalhador (a) rural

Vendedor (a) externo (a) de máquinas e implementos

Vendedor (a) pracista

Serviço PAT Espírito Santo do Pinhal

Como se candidatar: interessados devem enviar currículo ao e-mail do PAT com as indicações do CPF e da vaga de interesse no assunto da mensagem

interessados devem enviar currículo ao e-mail do PAT com as indicações do CPF e da vaga de interesse no assunto da mensagem Endereço físico: Avenida Oliveira Mota, 1, Centro

Avenida Oliveira Mota, 1, Centro Endereço virtual: site do PAT

Horário de funcionamento: 8h às 16h

8h às 16h Documentos exigidos: número do CPF e currículo

número do CPF e currículo E-mail para envio dos currículos: [email protected]

[email protected] Telefone: (19) 3661-2114

Indaiatuba

Indaiatuba está com 237 vagas para 127 funções nesta segunda-feira (18). A informação foi enviada via e-mail pela assessoria de imprensa do município por volta das 17h de sexta-feira (15). Confira as vagas:

Açougueiro (a) – 3 vagas

Agente de segurança – 1 vaga

Ajudante de açougueiro – 2 vagas

Ajudante de cozinha – 6 vagas

Ajudante de eletricista – 1 vaga

Ajudante de motorista – 1 vaga

Ajudante de serralheiro – 2 vagas

Ajustador (a) de válvulas – 1 vaga

Analista de exportação e importação – 1 vaga

Analista de inventário – 1 vaga

Analista de mídias digitais – 1 vaga

Analista de sistemas – 1 vaga

Analista financeiro (a) – 1 vaga

Armardor (a) de ferros – 1 vaga

Assistente de contadoria fiscal – 1 vaga

Assistente de vendas – 1 vaga

Assistente de serviços de contabilidade – 1 vaga

Atendente balconista – 2 vagas

Atendente de lanchonete – 3 vagas

Atendente de loja – 1 vaga

Atendente de loja – 1 vaga exclusiva para PCD

Atendente do setor de frios e laticínios – 1 vaga

Auxiliar administrativo (a) – 3 vagas

Auxiliar de cozinha – 7 vagas

Auxiliar de confeiteiro – 1 vaga

Auxiliar de contabilidade – 1 vaga

Auxiliar de enfermagem – 1 vaga

Auxiliar de expedição – 1 vaga

Auxiliar de jardinagem – 1 vaga

Auxiliar de limpeza – 10 vagas

Auxiliar de linha de produção – 5 vagas

Auxiliar de logística – 3 vagas

Auxiliar de manutenção de edificações – 1 vaga

Auxiliar de manutenção predial – 1 vaga

Auxiliar mecânico (a) de autos – 2 vagas

Auxiliar mecânico (a) de refrigeração – 1 vaga

Auxiliar de pedreiro – 2 vagas

Auxiliar nos serviços de alimentação – 1 vaga

Balconista – 2 vagas

Balconista de açougue – 1 vaga

Barman – 1 vaga

Camareiro (a) de hotel – 1 vaga

Carpinteiro (a) – 2 vagas

Chefe de cozinha – 2 vagas

Coletor (a) de lixo domiciliar – 1 vaga

Confeiteiro (a) – 2 vagas

Consultor (a) de vendas – 3 vagas

Controlador (a) de pragas – 1 vaga

Coordenador (a) de restaurante – 1 vaga

Costureiro (a) – 1 vaga

Costureiro (a) em geral – 4 vagas

Cozinheiro (a) – 8 vagas

Cuidador (a) de idosos – 1 vaga

Eletricista de instalações – 1 vaga

Eletricista de manutenção em geral – 2 vagas

Empregado (a) doméstico (a) – 3 vagas

Encanador (a) de manutenção – 1 vaga

Enfermeiro (a) – 1 vaga

Engenheiro (a) mecânico (a) – 1 vaga

Engenheiro (a) orçamentista – 1 vaga

Faxineiro (a) – 2 vagas

Fresador (a) – 2 vagas

Garçom/garçonete – 4 vagas

Gerente de restaurante – 1 vaga

Jardineiro (a) – 1 vaga

Mandrilador (a) – 1 vaga

Manicure – 1 vaga

Mecânico (a) de manutenção de autos – 1 vaga

Mecânico (a) de manutenção de máquinas em geral – 1 vaga

Mecânico (a) de manutenção de máquina industrial – 1 vaga

Mecânico (a) de manutenção de máquinas pesadas – 2 vagas

Motorista carreteiro (a) – 1 vaga

Motorista de caminhão – 2 vagas

Motorista de caminhão leve – 1 vaga

Nutricionista – 1 vaga

Oficial de serviços gerais – 11 vagas

Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações – 4 vagas

Operador (a) de caixa – 3 vagas

Operador (a) de centro de usinagem CNC – 1 vaga

Operador (a) de centro de usinagem com comandos numéricos – 2 vagas

Operador (a) de embalagem à máquina – 1 vaga

Operador (a) de empilhadeira – 1 vaga

Operador (a) de extrusora de borracha e plástico – 1 vaga

Operador (a) de máquinas na construção civil – 1 vaga

Operador (a) de máquinas fixas – 1 vaga

Operador (a) de máquinas rodoviárias – 1 vaga

Operador (a) de telemarketing – 2 vagas

Padeiro (a) – 2 vagas

Passador (a) de roupas – 1 vaga

Pedicure – 1 vaga

Pedreiro (a) – 10 vagas

Pintor (a) de automóveis – 1 vaga

Pintor (a) de obras – 1 vaga

Pizzaiolo (a) – 1 vaga

Polidor (a) de automóveis – 1 vaga

Polidor (a) de metais – 1 vaga

Porteiro (a) – 1 vaga

Preparador (a) de tintas – 1 vaga

Professor (a) de ciências exatas e naturais – 1 vaga

Programador (a) de máquinas e ferramentas com CNC – 1 vaga

Projetista de ferramentas – 1 vaga

Projetista de móveis – 2 vagas

Promotor (a) de vendas – 1 vaga

Repositor (a) em supermercados – 2 vagas

Serralheiro (a) – 2 vagas

Servente de obras – 5 vagas

Servente de pedreiro – 2 vagas

Supervisor (a) comercial – 1 vaga

Tecelão (ã) de malhas – 1 vaga

Tecelão (ã) de manual – 1 vaga

Técnico (a) de enfermagem – 1vaga

Técnico (a) de refrigeração – 1 vaga

Técnico (a) eletrônico (a) – 1 vaga

Técnico (a) de planejamento de obras – 1 vaga

Técnico (a) em eletromecânica – 1 vaga

Técnico (a) em manutenção de informática – 1 vaga

Técnico (a) em segurança do trabalho – 1 vaga

Técnico (a) orçamentista de obras – 2 vagas

Torneiro (a) ajustador (a) – 1 vaga

Torneiro (a) mecânico (a) – 2 vagas

Trabalhador (a) rural – 1 vaga

Trabalhador (a) da suinocultura – 1 vaga

Vendedor (a) no comércio de mercadorias – 6 vagas

Vendedor (a) de serviços – 2 vagas

Vendedor (a) interno (a) – 4 vagas

Vendedor (a) porta a porta – 2 vagas

Vigilante – 1 vaga.

Serviço PAT Indaiatuba

Como se candidatar: interessados devem ligar no posto e indicar o cargo desejado

interessados devem ligar no posto e indicar o cargo desejado Endereço físico: Rua 24 de Maio, 1.670.

Rua 24 de Maio, 1.670. Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 7h às 15h45.

segunda a sexta-feira, das 7h às 15h45. Documentos exigidos: Carteira de Trabalho e currículo

Carteira de Trabalho e currículo E-mail: [email protected]

[email protected] Telefone: (19) 3816-9252

Itapira

O PAT de Itapira informou, através do site da unidade, ter 84 vagas de trabalho distribuídas em 29 ocupações. O balanço considerou as atualizações até sábado (16), às 9h10. Confira a lista:

Ajudante geral em salão de beleza – 1 vaga

Analista de marketing – 1 vaga

Auxiliar administrativo (a) – 1 vaga

Auxiliar de cozinha – 1 vaga

Auxiliar de limpeza – 1 vaga

Auxiliar de manutenção – 1 vaga

Auxiliar de produção – 20 vagas

Comprador (a) – 1 vaga

Desenhista – 1 vaga

Diarista – 1 vaga

Empregado (a) doméstico (a) – 1 vaga

Instalador (a) de alarmes – 4 vagas

Líder de campo – 1 vaga

Manicure – 1 vaga

Mecânico (a) automotivo (a) – 1 vaga

Mecânico (a) de manutenção – 1 vaga

Motorista – 1 vaga

Motorista carreta CNH E – 15 vagas

Motorista entregador (a) – 1 vaga

Operador (a) de injetora plástica – 1 vaga

Operador (a) de torno CNC – 1 vaga

Orçamentista – 1 vaga

Polidor (a) de metais – 1 vaga

Porteiro (a) – 1 vaga

Projetista – 1 vaga

Serralheiro (a) – 1 vaga

Serviços gerais em silvicultura – 20 vagas

Tratorista – 1 vaga

Vendedor (a) interno (a) – 1 vaga

Serviço PAT Itapira

Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo por e-mail informando o nome da vaga e o número do PIS no campo assunto

os interessados devem enviar currículo por e-mail informando o nome da vaga e o número do PIS no campo assunto Endereço físico: o PAT fica localizado na Rua Vitório Coppos, 122, Bairro São Benedito

o PAT fica localizado na Rua Vitório Coppos, 122, Bairro São Benedito Endereço virtual: site da Prefeitura de Itapira

Horário de atendimento: segunda a sexta das 8h30 às 16h30

segunda a sexta das 8h30 às 16h30 Telefone: (19) 3843-4564

(19) 3843-4564 E-mail: [email protected]

Jaguariúna

O PAT de Jaguariúna soma 94 vagas para 59 ocupações nesta segunda (18), segundo a informação enviada pela assessoria de imprensa por volta das 10h de sexta-feira (15). Veja as vagas:

Ajudante geral – 1 vaga

Atendente comercial – 2 vagas

Atendente de cafeteria – 1 vaga

Atendente de farmácia – 1 vaga

Atendente de lanchonete – 1 vaga

Atendente de loja – 1 vaga

Auxiliar contábil -1 vaga

Auxiliar de cobrança – 1 vaga

Auxiliar de cozinha – 1 vaga

Auxiliar de expedição – 1 vaga

Auxiliar de funilaria e pintura – 1 vaga

Auxiliar de jardinagem – 1 vaga

Auxiliar de limpeza – 5 vagas

Auxiliar de manutenção predial – 1 vaga

Auxiliar de monitoramento – 1 vaga

Auxiliar de produção – 4 vagas

Auxiliar financeiro (a) – 1 vaga

Auxiliar fiscal – 1 vaga

Auxiliar na fabricação de vasos – 1 vaga

Camareiro (a) – 1 vaga

Cobrador (a) de ônibus – 1 vaga

Coordenador (a) de facilities – 1 vaga

Coordenador (a) de qualidade – 1 vaga

Cuidador (a) de idoso – 1 vaga

Desenhista projetista – 1 vaga

Doméstico (a) – 4 vagas

Eletricista automotivo (a) – 1 vaga

Embalador (a) de laranjas – 1 vaga

Encarregado (a) de manutenção de motor a diesel – 1 vaga

Farmacêutico (a) – 2 vagas

Fonoaudiólogo (a) – 1 vaga

Frentista – 1 vaga

Garçom/garçonete – 1 vaga

Inspetor (a) de qualidade – 1 vaga

Jardineiro (a) – 4 vagas

Líder de limpeza – 2 vagas

Mecânico (a) de refrigeração – 2 vagas

Motorista de caminhão – 3 vagas

Motorista de ônibus urbano – 3 vagas

Motorista entregador (a) – 1 vaga

Operador (a) de cable – 1 vaga

Operador (a) de máquina – 1 vaga

Operador (a) de produção – 5 vagas

Operador (a) de telemarketing – 5 vagas

Padeiro (a) – 1 vaga

Projetista/orçamentista – 1 vaga

Recepcionista de hotel – 1 vaga

Serralheiro (a) – 1 vaga

Soldador (a) – 2 vagas

Técnico (a) em radiologia – 1 vaga

Terapeuta ocupacional – 1 vaga

Torneiro (a) mecânico (a) – 1 vaga

Tratorista – 2 vagas

Vendedor (a) interno (a) – 2 vagas

Vendedor (a) para loja de móveis – 1 vaga

Vendedor (a) para loja de roupas – 1 vaga

Venedor (a) para ótica – 2 vagas

Vigia condutor (a) – 2 vagas

Vigilante – 2 vagas.

Serviço PAT Jaguariúna

Como se candidatar: atendimento presencial com agendamento prévio feito pelo site http://pat.agendasp.sp.gov.br

atendimento presencial com agendamento prévio feito pelo site http://pat.agendasp.sp.gov.br Endereço físico: Rua Coronel Amâncio Bueno, 810, Centro

Rua Coronel Amâncio Bueno, 810, Centro Horário de funcionamento: de segunda à sexta, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30.

de segunda à sexta, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30. Documentos exigidos: carteira de trabalho, RG, CPF e currículo atualizado.

carteira de trabalho, RG, CPF e currículo atualizado. Endereço virtual: Prefeitura de Jaguariúna

Louveira

Em Louveira, o Serviço de Apoio ao Trabalhador (SAT) está com 100 oportunidades em apenas um cargo nesta semana. A seleção para as vagas será feita na unidade na próxima quinta-feira (21). Veja detalhes:

Auxiliar de logística – 100 vagas

Serviço SAT Louveira

Como se candidatar: comparecer na unidade com os documentos exigidos

comparecer na unidade com os documentos exigidos Endereço: Rua Antônio Chicalhone, 303, Santo Antônio

Rua Antônio Chicalhone, 303, Santo Antônio Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 8h às 17h

de segunda a sexta, das 8h às 17h Documentos exigidos: Carteira de Trabalho, RG, CPF e currículo atualizado

Carteira de Trabalho, RG, CPF e currículo atualizado E-mail: [email protected]

[email protected] Telefone: (19) 3848-3255

Mogi Guaçu

No PAT Mogi Guaçu, os candidatos poderão encontrar 202 vagas distribuídas em 67 ocupações profissionais nesta segunda-feira (18). Entretanto, a prefeitura não divulgou a quantidade de vagas por posto. As informações foram consultadas pelo site da prefeitura, atualizado sexta (15). Veja os cargos abertos:

Ajudante de farmácia – incluso PCD

Armador (a) de ferragens

Assentador (a) de blocos

Assistente de marketing

Auxiliar de laboratório químico industrial

Auxiliar de controle de qualidade

Auxiliar de limpeza

Auxiliar de linha de produção

Auxiliar de marceneiro

Auxiliar de restaurante – incluso PCD

Auxiliar de retífica

Borracheiro (a)

Caldeireiro (a)

Camareiro (a) de motel

Carpinteiro (a)

Consultor (a) de vendas

Controlador (a) de acesso

Costureiro (a) em geral

Cuidador (a) em saúde

Desenhista projetista

Eletricista de instalações

Eletricista de manutenção industrial

Estagiário (a) administrativo (a)

Funileiro (a) de veículos

Instalador (a) de som e acessórios de veículos

Laminador (a)

Líder de setor de estoque

Mecânico (a) de manutenção de máquinas industriais

Mecânico (a) de motocicletas

Mecânico (a) eleticistra de automóveis

Mestre de obras

Montador (a) de andaimes

Montador (a) instalador de toldos

Motorista carreteiro (a)

Motorista de caminhão

Motorista de caminhão tanque

Motorista de caminhão truck

Motorista operador (a) de betoneira

Oficial de serviços gerais

Operador (a) de empilhadeira

Operador (a) de escavadeira

Operador (a) de máquinas

Operador (a) de máquinas fixas

Operador (a) de reator

Operador (a) de retroescavadeira

Operador (a) de rolo compactador

Operador (a) de torno CNC

Pedreiro (a)

Porteiro (a) – incluso PCD

Programador (a) e controlador (a) de materiais

Serralheiro (a)

Soldador (a)

Técnico (a) em fibras ópticas

Técnico (a) em nutrição

Vendedor (a) interno (a)

Vendedor (a) porta a porta

Serviço PAT Mogi Guaçu

Como se candidatar: presencialmente

presencialmente Endereço: Rua São José, 49, Vila Julia

Rua São José, 49, Vila Julia Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 8h às 16h, e atendimento interno até 17h

segunda a sexta, das 8h às 16h, e atendimento interno até 17h Documentos exigidos: RG, CPF, Carteira de Trabalho

RG, CPF, Carteira de Trabalho E-mail e site: divulgação no site da Prefeitura e [email protected]

e [email protected] Telefone: (19) 3841-7323 e 3891-5300

Mogi Mirim

O PAT de Mogi Mirim informou ter 132 vagas nesta segunda (18). As oportunidades são para 49 cargos, no entanto, o órgão não divulgou a quantidade de vagas para os postos de trabalho na publicação do jornal oficial do município na manhã de sábado (16). Veja a lista:

Ajudante geral

Ajudante geral em reciclagem

Ajudante de manutenção industrial

Ajudante de operador de máquina

Ajudante de produção

Ajudante de serralheiro

Atendente de loja

Atendente de padaria

Auxilar de costura

Auxiliar de depósito

Auxiliar de limpeza industrial

Auxiliar de manutenção

Auxiliar de manutenção predial

Auxiliar de padaria e confeitaria

Auxiliar de planejamento e controle de produção

Auxiliar de produção

Auxiliar de serviços gerais

Auxiliar fiscal/contábil

Caldeireiro (a)

Carpinteiro (a)

Comprador (a)

Cozinheiro (a)

Desenhista projetista

Educador (a) social

Eletricista

Eletricista predial e força de controle

Empacotador (a)

Estagiário (a) em administração, ciências contábeis, economia, informática, logística, marketing ou gestão de negócios

Governanta em hotel

Jardineiro (a)

Mecânico (A) de caminhão e máquinas pesadas

Montador (a) de móveis planejados

Motorista de caminhão truck

Motorista de carreta

Motorista de micro-ônibus

Motorista de van

Oficial de cozinha

Operador (a) de escavadeira hidráulica

Operador (a) de espargidor de asfalto

Operador (a) de máquina de desenho técnico mecânico e metrologia

Operador (a) de motoniveladora

Operador de produção

Operador (a) de retroescavadeira

Operador (a) de torno CNC

Operador (a) de trator

Pedreiro (a)

Psicológo (a)

Soldador (a) de manutenção industrial

Tapeceiro (a).

Serviço PAT Mogi Mirim

Como se candidatar: comparecer ao PAT com os documentos exigidos

comparecer ao PAT com os documentos exigidos Endereço físico: Rua Áurea, 715, Jardim Áurea (no prédio da ACIMM)

Rua Áurea, 715, Jardim Áurea (no prédio da ACIMM) Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 7h30 às 16h

segunda a sexta, das 7h30 às 16h Documentos exigidos: Carteira de trabalho, RG, CPF e currículo

Carteira de trabalho, RG, CPF e currículo E-mail: [email protected]

[email protected] Telefone: (19) 3877 3079

Pedreira

O PAT de Pedreira está com 33 vagas em 23 postos de trabalho nesta segunda-feira (18), de acordo com a gestão do serviço. A atualização é de sexta-feira (15), às 15h40. Veja as oportunidades disponíveis:

Ajudante de motorista – 1 vaga

Assistente de vendas – 1 vaga

Auxiliar administrativo (a) – 1 vaga

Auxiliar de costura – 1 vaga

Auxiliar de fabricação – 1 vaga

Auxiliar de linha de produção – 2 vagas

Auxiliar de monitoramento – 1 vaga

Balconista – 2 vagas

Consultor (a) de vendas – 1 vaga

Costureiro (a) – 8 vagas

Cozinheiro (a) – 1 vaga

Embalador (a) manual – 1 vaga

Empacotador (a) – 1 vaga exclusiva PCD

Ferramenteiro (a) – 1 vaga

Motorista de caminhão – 1 vaga

Operador (a) de lixadeira – 1 vaga

Operador (a) de vendas – 2 vagas

Pintor (a) a revólver – 1 vaga

Processista – 1 vaga

Repositor (a) em supermercados – 1 vaga

Serralheiro (a) – 1 vaga

Torneiro (a) mecânico (a) CNC – 1 vaga

Tosador (a) de animais domésticos – 1 vaga

Serviço PAT Pedreira

Como se candidatar: por telefone ou presencialmente

por telefone ou presencialmente Endereço: Rua Miguel Sarkis, 61, Terminal Rodoviário Vereador João Castelo

Rua Miguel Sarkis, 61, Terminal Rodoviário Vereador João Castelo Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 8h às 17h

de segunda a sexta, das 8h às 17h Documentos exigidos: carteira de Trabalho, currículo atualizado e documento de identidade

carteira de Trabalho, currículo atualizado e documento de identidade Telefone: (19) 3893-4666

Serra Negra

O PAT de Serra Negra está com 32 oportunidades em 32 cargos, conforme informado através do site da unidade. O levantamento considera as vagas anunciadas até este sábado (16), às 11h59. Confira abaixo todas as vagas:

Ajudante de cozinha de hotel – 1 vaga

Atendimento ao público – 1 vaga

Ajudante de governança – 1 vaga

Auxiliar de engarrafamento – 1 vaga

Auxiliar de escritório – 1 vaga

Babá – 1 vaga

Balconista de loja – 1 vaga

Balconista para padaria – 1 vaga

Camareiro (a) – 1 vaga

Caseiro (a) para sítio – 1 vaga

Controlador (a) de acesso vigia – 1 vaga

Cortador (a) de linha para hotel – 1 vaga

Cozinheiro (a) – 1 vaga

Charqueador (a) – 1 vaga

Cumin – 1 vaga

Doméstico (a) – 1 vaga

Eletricista de autos – 1 vaga

Garçom/Garçonete – 1 vaga

Maître – 1 vaga

Motorista entregador (a) – 1 vaga

Motorista CNH D – 1 vaga

Paneleiro (a) – 1 vaga

Pedreiro (a) – 1 vaga

Professor (a) de inglês – 1 vaga

Promotor (a) de vendas – 1 vaga

Promotor (a) demonstrador (a) – 1 vaga

Recepcionista de hotel – 1 vaga

Salva vidas hotel – 1 vaga

Serviços gerais de limpeza – 1 vaga

Servente de obras – 1 vaga

Trabalhador (a) rural para sítio – 1 vaga

Vendedor (a) de loja – 1 vaga

Serviço PAT de Serra Negra

Como se candidatar: os interessados devem comparecer no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT)

os interessados devem comparecer no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) Endereço físico: o PAT fica localizado na Rua José Bonifácio, 283, no Centro

o PAT fica localizado na Rua José Bonifácio, 283, no Centro Endereço virtual: site da Prefeitura de Serra Negra

Horário de atendimento: segunda, quarta e sexta-feira, das 09h às 14h

segunda, quarta e sexta-feira, das 09h às 14h Documentos exigidos: RG, CPF, Carteira de Trabalho e currículo

RG, CPF, Carteira de Trabalho e currículo Telefone: (19) 3842-2514 ou (19) 99306-8751

Sumaré

O PAT Sumaré informou nesta sexta (15), via assessoria de imprensa, que possui um total de 39 vagas em 12 cargos. A atualização do levantamento foi enviada às 15h10. Confira a lista:

Auxiliar de carga e descarga – 3 vagas

Auxiliar de limpeza – 3 vagas

Auxiliar de linha de produção – 5 vagas

Auxiliar técnico (a) de controle de qualidade – 6 vagas

Mecânico (a) de auto em geral – 5 vagas

Motorista de caminhão – 3 vagas

Operador (a) de máquinas – 3 vagas

Operador (a) de máquinas de madeira – 3 vagas

Operador (a) de monitoramento bilíngue – 2 vagas

Pintor (a) de automóveis – 1 vaga

Professor (a) de cursos de treinamento industrial – 2 vagas

Soldador (a) – 3 vagas

Serviço PAT Sumaré

Como se candidatar: interessados devem encaminhar os currículos para o e-mail informado abaixo ou entregar pessoalmente na unidade

interessados devem encaminhar os currículos para o e-mail informado abaixo ou entregar pessoalmente na unidade Endereço: o prédio do “É Pra Já” fica na Rua Ipiranga, 316, Centro

o prédio do “É Pra Já” fica na Rua Ipiranga, 316, Centro Horário de funcionamento: das 8h às 16h

das 8h às 16h Endereço virtual: [email protected]

[email protected] Telefone: (19) 3803-3003

Valinhos

Nesta semana, o PAT Valinhos conta com 191 vagas em 56 cargos de ocupação, conforme o site da prefeitura. O balanço leva em conta a atualização feita pela assessoria na última sexta-feira (15). Confira a lista de postos:

Açougueiro (a) – 18 vagas

Analista de marketing – 15 vagas

Atendente de balcão – 1 vaga

Atendente de lanchonete – 3 vagas

Atendente de padaria – 3 vagas

Atendente de hortifruti – 7 vagas

Atendente de rotisserie – 5 vagas

Atendente de vinhos – 1 vaga

Auxiliar administrativo (a) – 1 vaga

Auxiliar de cozinha – 1 vaga

Auxiliar de estacionamento – 3 vagas

Auxiliar de faturamento – 1 vaga

Auxiliar de fiscal – 4 vagas

Auxiliar de limpeza – 1 vaga

Auxiliar de lavanderia – 1 vaga

Auxiliar de manutenção predial – 1 vaga

Auxiliar de pessoal – 1 vaga

Auxiliar de produção – 1 vaga

Auxiliar de refeitório – 1 vaga

Assistente administrativo (a) – 1 vaga

Chapeiro (a) conferente de preços – 3 vagas

Cozinheiro (a) – 2 vagas

Desenhista de embalagens – 1 vaga

Doméstico (a) diarista – 2 vagas

Encanador (a) – 1 vaga

Encarregado (a) de obras – 1 vaga

Engenheiro (a) mecânico (a) – 2 vagas

Empacotador (a) – 9 vagas

Estoquista (a) – 6 vagas

Fiscal de caixa – 4 vagas

Fiscal de loja – 8 vagas

Fisioterapeuta – 1 vaga

Mecânico (a) de máquinas – 1 vaga

Motoboy/motogirl – 1 vaga

Motorista de ônibus – 2 vagas

Motorista entregador (a) – 1 vaga

Oficial de manutenção – 2 vagas

Operador (a) de caixa – 6 vagas

Operador (a) de câmara fria – 1 vaga

Operador (a) de cobrança – 4 vagas

Operador (a) de loja – 30 vagas

Operador (a) de máquinas – 1 vaga

Operador (a) de máquina de terraplanagem – 1 vaga

Operador (a) de telemarketing – 1 vaga

Padeiro (a) – 3 vagas

Pedreiro (a) – 1 vaga

Pintor (a) industrial – 1 vaga

Preparador (a) de máquina CNC – 1 vaga

Repositor (a) de bebidas – 2 vagas

Repositor (a) em hortifruti – 12 vagas

Separador (a) de mercadoria – 5 vagas

Serralheiro (a) – 1 vaga

Técnico (a) de manutenção industrial – 1 vaga

Técnico (a) em nutrição – 1 vaga

Tesoureiro (a) – 1 vaga

Torneiro (a) CNC – 1 vaga

Serviço PAT Valinhos

Como se candidatar: o candidato deve entrar em contato com a unidade pelo telefone ou agendar atendimento presencial pelo WhatsApp ou pela agenda do PAT

o candidato deve entrar em contato com a unidade pelo telefone ou agendar atendimento presencial pelo WhatsApp ou pela Endereço: Rua Tomás Antônio Gonzaga, 58, Vila Papelão

Rua Tomás Antônio Gonzaga, 58, Vila Papelão Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 8h30 às 16h

segunda a sexta, das 8h30 às 16h Documentos exigidos: no atendimento pelo telefone será informada lista de documentos

no atendimento pelo telefone será informada lista de documentos Telefone e WhatsApp: (19) 3849-7187

