Refis Municipal termina na próxima terça-feira

Um grupo de 65 jovens de 17 países foi recebido em Jaguariúna nesta quarta-feira, 25. Eles participam do 6º Encontro Mundial da Juventude, organizado pela Fundação Pontifícia Scholas Occurrentes e pela World Ort e que acontece até esta sexta-feira, 27, na Hebraica, em São Paulo. O evento reúne jovens de países como África do Sul, Moçambique, Haiti, Argentina, entre outros.

O primeiro compromisso do grupo em Jaguariúna foi no Centro de Convivência do Idoso Raízes da Vida, onde participaram de atividade com os idosos. Em seguida, o grupo fez uma visita ao centro de transmissão da Sky. Lá eles foram recebidos pelo prefeito de Jaguariúna e presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas (RMC), Gustavo Reis, e também pelo presidente da Sky Brasil, Gustavo Fonseca.

“É uma honra para nós poder recepcionar vocês em nossa cidade nesta 6ª edição do Encontro Mundial da Juventude, que tem as bênçãos do Papa Francisco. Vocês são fonte de inspiração para todos nós. Vocês são a nossa esperança de um mundo melhor. Sejam muito bem-vindos e aproveitem essa estadia em Jaguariúna”, disse o prefeito Gustavo Reis.

“A visita dos jovens a Jaguariúna fortalece o que já é compromisso da VRIO e da SKY há anos, a Educação. Entendemos que esse intercâmbio de experiências de jovens de várias partes do mundo é muito importante para suas formações e para que voltem a suas comunidades como protagonistas e propagadores de tudo o que viram e aprenderam nesses dias aqui no Brasil”, disse Gustavo Fonseca, presidente da Sky.

Por fim, os jovens visitaram a Fazenda da Barra, um dos patrimônios históricos de Jaguariúna, que foi restaurada pela Administração. Lá eles fizeram uma visita guiada pela fazenda e assistiram a uma atividade de capoeira.

O Encontro Mundial da Juventude foi realizado pela primeira vez em 2016 na Cidade do Vaticano. As edições posteriores foram realizadas em Jerusalém (2017), Buenos Aires (2018), Cidade de México (2019) e Cidade do Panamá (2022). Nos países em que ocorreu, o evento foi declarado de interesse educacional e cultural.

Segundo seus organizadores, o evento será uma verdadeira experiência transformadora a ser estendida além dos dias compartilhados, fazendo com que os jovens retornem a seus países como líderes a fim de contribuir para a construção de um mundo diverso, respeitoso e pacífico.

Participam do encontro jovens da Espanha, Bulgária, Estados Unidos, México, Itália, Portugal, El Salvador, Haiti, Israel, Panamá, Colômbia, Equador, Peru, Venezuela, Argentina, Moçambique, Paraguai, África do Sul e Brasil. Eles celebram a diversidade cultural, religiosa, de gênero e de contexto, compartilhando atividades e experiências que promovem a reflexão e a geração de ideias e consensos.

Fotos: Ivair Oliveira

