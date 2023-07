Quartas de final do Campeonato de Veteranos é neste domingo, 30

Nesta quinta-feira, 27, quando é comemorado o Dia Nacional do Motociclista, a Renovias e a Polícia Militar Rodoviária realizarão uma ação educativa especial para este público no Pedágio de Jaguariúna, localizado no quilômetro 123,5 da Rodovia Gov. Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-340). A ação educativa será realizada das 8h às 10h e contará com orientações de segurança e instalação gratuita de antenas corta-pipa.

“O motociclista sempre tem maior vulnerabilidade em relação aos demais veículos e, por isso, devem permanecer atentos às normas de trânsito e trafegar respeitando os veículos à sua volta. Quando for pegar uma rodovia, o motociclista deve se certificar que está sendo visto pelos demais motoristas. Uma boa dica é vestir roupas claras ou jaquetas refletivas, evitando ficar nos pontos cegos de carros e caminhões”, orienta o coordenador de tráfego, Alexandre Bueno da Silva.

Pontos cegos são as áreas em que o motorista não consegue enxergar de dentro do veículo, através do retrovisor. Para as motocicletas, que possuem um porte menor, o cuidado deve ser redobrado com esses pontos. Se o motociclista for ultrapassar, é necessário manter uma velocidade constante, sem desacelerar, para que o condutor da moto não fique em um ponto cego.

“Os motociclistas devem evitar trafegar ao lado de veículos pesados, principalmente mais próximo à cabine, que é a área mais distante do condutor e, por isso, mais difícil de se enxergar”, acrescenta o coordenador de tráfego.

O Sistema de Atendimento aos Usuários (SAU) da Renovias está à disposição 24 horas por dia aos motoristas. Para acioná-lo, basta ligar 0800 055 9696 ou usar um dos fones de emergência, implantados a cada quilômetro. Dicas de segurança nas rodovias e condições antecipadas do tráfego podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br.

