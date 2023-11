Pronto Socorro de Pedreira divulga número de atendimentos de 2023

Ofertas são válidas para compras nas lojas físicas e no e-commerce e os clientes ainda participam da campanha Aniversário do Bem

Uma das datas mais aguardadas pelo consumidor, a Black Friday no Covabra Supermercados acontecerá entre 23 e 25 de novembro. Para este ano, a rede preparou ofertas em todos os setores com até 50% de desconto.

“Nossa campanha de Black Friday é válida para compras feitas nas lojas físicas e no e-commerce. E, além de aproveitar os descontos, nossos clientes fidelizados concorrem a prêmios no Aniversário do Bem, podendo começar o próximo ano de casa nova”, explica Jacqueline Tavares, gerente de marketing do Covabra Supermercados.

O Aniversário do Bem é uma campanha inovadora do Covabra que promove uma corrente de solidariedade e premia clientes. A cada R$100,00 em compras, o Covabra doa parte do valor para uma entidade social da cidade, que o cliente escolhe no ato da compra. Além disso, o consumidor recebe um cupom para concorrer a prêmios semanais e a uma casa que será sorteada em dezembro.

Neste ano, a busca por alimentos e bebidas durante a Black Friday deve aumentar. É o que mostra o levantamento da NielsenIQ Ebit, empresa de análises e insights do mercado de e-commerce. Segundo a pesquisa, 22% dos shoppers brasileiros vão buscar esses produtos. As bebidas alcoólicas lideraram a intenção, seguidas pelas não alcoólicas. Mercearia, carnes e congelados também apresentam crescimento.

