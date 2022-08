Projeto Sentimentos, de música instrumental, será lançado na cidade de Socorro

1ª temporada do projeto irá percorrer 5 cidades do interior paulista: Campinas, Indaiatuba, Itapira, São José dos Campos e Socorro

Socorro será a primeira cidade a receber o projeto “Sentimentos” no dia 02 de setembro. O show de lançamento será no Centro Cultural de Socorro, com realização anterior do workshop “Prática de conjunto em Ritmos Brasileiros”, que também será no Centro Cultural. As duas atividades são abertas e basta chegar uma hora antes da atividade para garantir a vaga. A apresentação será às 20h e a oficina às 16h.

O projeto Sentimentos nasceu a partir da construção de quatro anos de carreira do Trio Macaxeira e conta com diversas iniciativas regionais. O grupo que tem notoriedade no que diz respeito à pesquisa da música instrumental e reinvenção de composições que fazem parte de um repertório já estabelecido no universo musical brasileiro quanto na criação de novas músicas que ressoem nos diversos elementos fundamentais que constituem a identidade de uma música genuinamente nacional.

O projeto une show e formação, com programação até novembro nas 5 cidades do interior de São Paulo que irão receber o projeto: Campinas, Itapira, Socorro, S. José dos Campos e Indaiatuba.

Em cada uma destas cidades o projeto estabelece parcerias com as respectivas Secretarias de Cultura e instituições de ensino musical para a realização dos workshops, além de oficinas online sobre as atividades de circulação do projeto. Ao todo serão 4 oficinas no formato de live com membros da produção do projeto e também convidados externos. O objetivo é disseminar e estimular o conhecimento sobre a música instrumental brasileira e dividir os processos que envolvem a produção. Essas oficinas buscam levar ao público informações a respeito das diversas funções presentes na produção de um disco, com a participação de seus principais integrantes em formato de bate-papo, o que ajudará aos espectadores a entenderem cada uma das funções e a terem uma referência para produzir os seus próprios autorais

O Trio Macaxeira é um trio de música instrumental que se formou em Campinas, composto pelos músicos: Eduardo Pereira (bandolim de 10 cordas), Maurício Guil (violão de 7 cordas) e Fernando Junqueira (bateria). A formação instrumental não usual do trio é resultado de uma mistura de elementos que dialogam com tradições heterogêneas da música instrumental.

O bandolim e o violão de 7 cordas são instrumentos ligados ao choro, enquanto a bateria é um instrumento que surgiu inicialmente no contexto da criação do jazz nos Estados Unidos. De tal modo, a música do Trio Macaxeira carrega esta característica híbrida, que transita entre a fundação da música brasileira e suas influências externas mais contemporâneas.

O novo projeto nasceu de uma série de composições do músico Eduardo Pereira (o bandolinista do trio) chamada “Sentimentos”, as quais têm por objetivo representar dentro do campo da música os diversos afetos de cada um dos idiomas que constituem a música brasileira, que seus variados ritmos podem expressar.

Coadunando com a característica contemporânea da abordagem estética do trio, o disco conta com a direção musical do baterista, produtor e compositor Edu Ribeiro, e também com participações do músico Teco Cardoso e o sanfoneiro Toninho Ferragutti, três representantes de gerações distintas da música instrumental brasileira moderna cujas composições têm em comum o diálogo com a tradição musical nacional.

O álbum “Sentimentos” foi gravado no estúdio “Dapávirada” em São Paulo e está sendo lançado no formato de CD e nas plataformas de streaming disponíveis. No processo de estúdio também foram registradas seis das 9 composições em vídeo, além da realização de um making off do processo de gravação.

A primeira apresentação em Socorro será filmada e disponibilizada nas mídias sociais, com o objetivo de registrar uma dinâmica mais viva da música produzida pelo Trio. Além da gravação do álbum, o grupo também realizará uma série de ações educativas.

Como contrapartida, toda a renda será revertida para o projeto “Tem gente com fome”. O pagamento da entrada é facultativo, garantindo o acesso de todos, ao mesmo tempo, que adota a possibilitando àqueles que puderem contribuir, de colaborarem com um valor simbólico da entrada para uma arrecadação voltada a esta campanha de combate a fome.

Serviço:

Show “Sentimentos” com o Trio Macaxeira

Data: 02 de setembro

Horário: 20 horas

Ingressos: chegar com uma hora de antecedência

Local: Centro Cultural de Socorro – R. XV de Novembro, 210 – Centro Histórico de São Paulo, Socorro-SP

Workshop “Prática de conjunto em Ritmos Brasileiros”

Data: 02 de setembro

Horário: 16 horas

Inscrições: uma hora de antecedência no local

Local: Centro Cultural de Socorro – R. XV de Novembro, 210 – Centro Histórico de São Paulo, Socorro-SP

