Projeto integra conhecimento e sustentabilidade na Baixada Santista

Governo do Estado de São Paulo traz espetáculo teatral gratuito online à toda população

Dá para imaginar diferentes personagens dos clássicos contos de fadas, todos juntos, numa mesma história, falando sobre a questão da falta da água e a importância de cuidar do meio ambiente? Pois é exatamente isso que o projeto teatral “Era Uma Vez nos Contos de Fadas” propõe ao público de Mogi Guaçu nos dias 07 às 10h e 08 às 14h, em duas sessões online e gratuitas para toda a população.

“Com a chegada da pandemia do Covid-19, tivemos que readaptar todos os projetos culturais que antes aconteciam presencialmente em escolas, instituições, entidades assistenciais e espaços públicos. Entendemos que a conscientização de temas tão importantes como esses – do cuidado com água e com o meio ambiente – não podem parar por conta da nova realidade que vivemos. Então, adaptamos o espetáculo, que agora será exibido online e poderá ser acessado por qualquer pessoa que entrar no link que será divulgado”, explica a diretora artística, Meire Moraes.

Para assistir à live basta acessar a página oficial do Era Uma Vez Nos Contos de Fadas no facebook ou através do site www.eraumaveznoscontosdefadas.com.br.

Aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura do Estado de São Paulo (ProAC) através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, o projeto chega a Mogi Guaçu, com patrocínio da Mahle, realização e organização de Patricia Henrique, Inova Esporte e Cultura, Perfectto

Projetos e Lumax Produções, e apoio da Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu

Mogi Guaçu é a primeira a receber a versão online do espetáculo, que antes da pandemia já havia percorrido cidades como Arujá, Jundiaí e Indaiatuba, encantando mais de 3 mil crianças.

“Nosso objetivo é criar,através da cultura, uma ação de educação ambiental que faz a conexão da arte com a sustentabilidade, utilizando conteúdos com foco no meio ambiente, promovendo conscientização e práticas que transformam. Agora, mais do que nunca, em virtude do período de seca que vivemos e da falta de chuva, torna-se urgente falar sobre a importância da água para nossa sobrevivência”, destaca a idealizadora do espetáculo, Patrícia Henrique.

Em 50 minutos de duração mesclando música e dança, o espetáculo teatral online “Era Uma Vez Nos Contos de Fadas” busca de forma lúdica mostrar a importância da preservação dos recursos naturais, incentivando ações necessárias para mantermos vivo o nosso meio ambiente. Levando ao palco personagens famosos dos contos clássicos, a peça teatral consegue tratar de temas importantes como a água e a união de todos na preservação do planeta.

Sinopse

Certo dia, algo inesperado acontece: a água de todos os vilarejos dos contos de fadas acaba e os personagens ficam desesperados, sem saber o motivo. Alguns deles começam a sumir de onde moram e aparecem numa floresta do mundo real: a Amazônia.

Sem entender nada e sem saber onde estão, encontram Mogi, um índio da floresta, que explica que eles foram escolhidos para defender a preservação da água, tanto nos contos de fadas, quanto no mundo real e, para isso, terão que decifrar as charadas que lhes serão entregues. Desta maneira, vão descobrir como preservar o meio ambiente, limpando o rio, reciclando lixos e impedindo que vilões acabem com a natureza.

Os personagens escolhidos são: Malévola, A Pequena Sereia Ariel, Capitão Gancho e Peter Pan. Depois de muitas brigas e desentendimentos, eles percebem que se não se unirem, não conseguirão ter a água de volta e nem voltar aos seus lares. É quando decidem, então, trabalhar juntos, pois a água é a fonte da vida e, sem ela, não poderão viver.

Sobre a Mahle

A MAHLE é um dos principais parceiros internacionais de desenvolvimento e fornecedor da indústria automotiva, além de pioneira na mobilidade para o futuro. O Grupo MAHLE está comprometido em tornar o transporte mais eficiente, mais ambientalmente correto e mais confortável por meio da otimização contínua do motor de combustão interna, voltando-se para o uso de combustíveis alternativos e lançando a fundação para a introdução global da mobilidade elétrica. O portfólio do grupo encaminha todas as questões essenciais relacionadas ao trem de força e tecnologia do ar condicionado – tanto para propulsores de combustão interna quanto para a mobilidade elétrica. Os produtos MAHLE estão instalados em pelo menos metade dos veículos em todo o mundo. Componentes e sistemas MAHLE também são usados fora da estrada – em aplicações estacionárias, máquinas móveis, transporte ferroviário e também em aplicações marítimas.

A empresa possui o Programa MAHLE de Responsabilidade Social que contempla várias iniciativas sociais, voltadas à educação, inclusão de jovens no mercado de trabalho, motivação e incentivo ao trabalho voluntário junto aos colaboradores e às comunidades.

Sobre Patrícia

Produtora cultural há mais de 10 anos, organizou e administrou vários eventos culturais e espetáculos teatrais, em todas as etapas de realização. Agora, realiza um sonho na produção do seu próprio projeto “Era Uma Vez Nos Contos de Fadas”.

Sobre a Inova Projetos

A INOVA PROJETOS é uma empresa especializada na consultoria de projetos culturais e esportivos, no desenvolvimento de políticas de patrocínios com incentivos fiscais buscando soluções inovadoras que façam da cultura e do esporte um negócio de sucesso. Nosso objetivo visa contribuir para o exercício da cidadania, da responsabilidade social e do desenvolvimento humano sustentável.

Sobre a Perfectto Projetos

A PERFECTTO PROJETOS é uma empresa especializada na gestão e produção de projetos esportivos e culturais através de mecanismos de incentivos fiscais, tendo realizado diversos projetos próprios e com parcerias de empresas culturais, grupos de teatro e ONGs. Os projetos abrangem desde a produção de eventos culturais de grande proporção de público em praças públicas, até a circulação de projetos em escolas públicas e entidades assistenciais.

SOBRE A LUMAX PRODUÇÕES

Empresa que desde 2009 desenvolve projetos culturais com temas educativos, usando o lúdico para melhor entendimento do público. Diversos de seus trabalhos se tornaram de grande interesse público, sendo contemplados com voto de louvor e moção de aplausos.