Projeto “Espiral em Mim” aborda temas como força feminina, ancestralidade e processos internos em apresentações francas em Campinas

Estimativas são do Campinas Convention Bureau e Abrasel Campinas

Com estimativas de receberem até 440 mil visitantes, a Expoflora – com início no final de agosto e vai até setembro, em Holambra -, e o Jaguariúna Rodeio Festival (nos dois últimos finais de semana de setembro) devem injetar cerca de R$190 milhões nos setores de hotelaria, bares e restaurantes em um raio de até 180 quilômetros das cidades sedes dos eventos, principalmente da região de Campinas. As estimativas de gastos do público são do Campinas e Região Convention & Visitours Bureau (VRC&VB), órgão de fomento do turismo regional, e da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) Regional Campinas.

De acordo com os organizadores da Expoflora, a expectativa é de que a maior feira de flores e plantas ornamentais da América Latina receba cerca de 40 mil visitantes na edição de 2023. Por sua vez, o Jaguariúna Rodeio Festival atraiu cerca de 40 mil turistas de todo o Brasil no ano passado.

Segundo Douglas Marcondes, diretor de Hotelaria do CRC&VB, a Expoflora tem um impacto significativo no setor de hotelaria, movimentando reservas em um raio de até 180 quilômetros de Holambra nos finais de semana e feriados. “Um terço do público total costuma estender a estada na região para visitar cidades turísticas como Serra Negra, Lindóia, Águas de Lindóia e Socorro, e realizar turismo gastronômico em municípios mais próximos de Holambra, como Campinas”, explica.

“Com base nos últimos dois anos pós-pandemia, estimamos um movimento entre R$ 110 a R$ 140 milhões em 2023 com reservas e consumos nos hotéis da região, com ocupação de 70% dos 5 mil apartamentos disponíveis na rede hoteleira regional para o final de agosto e setembro nas categorias econômica e midscale”.

Esta demanda maior na hotelaria também traz reflexos na geração de empregos temporários. “Com o aumento pelas reservas, os hotéis são obrigados a buscar mão-de-obra temporária para serviços como arrumação/limpeza/conservação de apartamentos, atendimento, limpeza, recreação e demais setores dos Meios de Hospedagem”, lembra o diretor de Hotelaria do CRC&VB. “Isso pode significar algo entre 200 a 300 empregos adicionais por final de semana durante o mês de setembro”, calcula.

Vanderlei Costa, presidente do CRC&VB, acrescenta que além do setor hoteleiro a Expoflora também impacta os negócios de mais de 40 segmentos econômicos, como transporte, segurança, recepcão, sonorização, shows, dentre outros.

O setor de alimentação fora do lar projeta um incremento de R$44 milhões nos bares e restaurantes ao longo do dos eventos, segundo a Abrasel Regional Campinas. Pelos cálculos da entidade, cada visitante deve consumir um tíquete médio diário de R$100 com refeições em restaurantes ou gastos com bebidas, refrigerantes, lanches e salgados em bares de Holambra e cidades ao seu entorno, especialmente na Região Metropolitana de Campinas (RMC).

Matheus Mason, presidente da Abrasel Regional Campinas, este cálculo foi feito com base no valor médio de gastos do setor. “O gasto pode aumentar se consideramos que um terço do público deverá permanecer mais de um dia na região, hospedando-se em hotéis e visitando outros estabelecimentos na região”, explica ele.

“A Expoflora é uma feira tradicional, que atrai turistas de todo o Brasil e que acaba movimentando o nosso setor de forma significativa, gerando renda e emprego temporário nos cerca de 14 mil estabelecimentos da RMC, para dar conta da demanda”, completa o presidente da Abrasel Regional Campinas

