Prefeitura de Jaguariúna entrega ultrassom morfológico no Centro de Especialidades

Evento esportivo gratuito é aberto ao público e reunirá alunos dos principais cursos de ensino superior do Brasil

O campus 2 do Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ), do Grupo UniEduK, será palco de um grande evento esportivo que reunirá alunos e atléticas dos principais cursos de ensino superior do Brasil. De 07 a 09 de setembro, Jaguariúna recebe o JURA 2023 (Jogos Universitários da Rota das Águas), com competições no futsal, handebol, vôlei e beach tennis. As disputas ocorrem tanto no masculino quanto no feminino.

O evento gratuito é aberto ao público e contará com uma estrutura completa com estacionamento, refeitório, alojamento, sanitários, quadra poliesportiva e de areia, além de serviços de segurança e ambulância.

LEIA TAMBÉM:

Alunos e o público em geral poderão usufruir ainda da área de convívio, um espaço com shows musicais e área de alimentação completa com food truck e serviço de bar. O evento contará ainda com duas festas temáticas, além da festa dos campeões.

“O JURA é um momento acadêmico histórico e a oportunidade única de reunir alunos de cursos superiores de todo o Brasil. É a chance de se conhecerem melhor e trocar experiências acadêmicas e profissionais, tudo através do esporte em uma competição saudável e amigável. Serão três dias de muita diversão, tanto para alunos quanto para torcedores”, salienta o coordenador do curso de Medicina da UniFAJ, o Dr. André Lemos Faria.

Inscrições

Podem participar da competição as Atléticas representantes dos cursos de ensino superior, bem como os alunos devidamente matriculados nas respectivas instituições. As inscrições para competir já estão abertas!

O JURA é um evento promovido pela Medicina da UniFAJ, com apoio reconhecido da Federação Universitária Paulista de Esportes (FUPE); da Confederação Brasileira de Desporto Universitário (CBDU); e da Secretaria de Cultura e Turismo de Jaguariúna.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui