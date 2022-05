Programação teatral no Iguatemi Campinas traz “Diário de Um Casado” e “Casar Pra Que?”

A semana cultural começa na quinta-feira com o show “Um Par Ímpar”, com Zélia Dunkan e Paulinho Moska, acontece na quinta-feira, às 21h. As comédia estarão em cartaz no sábado e no domingo. Também fechando a semana, o espetáculo musical “Amazing Tenors, Sings Bocelli”. Os ingressos podem ser adquiridos no site www.ingressodigital.com.br ou na bilheteria do Teatro, que fica no terceiro piso do Shopping Iguatemi Campinas. Informações pelo telefone (19) 3294-3166.

Paulinho Moska e Zélia Dunkan abrem as apresentações da semana no Teatro Oficina do Estudante Shopping Iguatemi Campinas, com o musical de MPB “Um Par Ímpar”, na quinta-feira (12), às 21h. Durante uma hora de show, eles cantam sucessos como “Carne e Osso”, “O Tom do Amor”, “Sinto Encanto”, “Não”, “Feliz Caminhar”, “Medo do Medo”, “Tudo é Um” e “Beleza e Medo”. Canções da carreira individual deles, de outros cantores, além de inéditas, compostas pela dupla, também aparecem no roteiro.

Moska e Zélia são amigos e parceiros desde o primeiro disco solo de cada um, ainda na década de 1990. São mais de 25 anos de amizade e de canções compostas juntos. O projeto já estava sendo pensado pelos dois artistas há muito tempo, mas a ideia da turnê começou a se concretizar quando, em 2012, criaram a canção “Um Par Ímpar”. Os ingressos custam entre R$ 80,00 e R$ 180,00 (de acordo com o setor) e estão disponíveis no site www.ingressodigital.com.br e na bilheteria do Teatro, que fica no terceiro andar do Shopping Iguatemi Campinas. Informações pelo telefone (19) 3294-3166.

Tem programação musical também no domingo (15), às 20h, com o grupo Amazing Tenors, que traz ao palco o show “Amazing Ternos, Sings Bocelli”. No espetáculo, três jovens e já renomados tenores interpretam as músicas que marcaram a carreira de um dos maiores e mais populares cantores do gênero. No repertório estão sucessos da música italiana como “Canto della Terra”, “Granada” e “Cinema Paradiso” entre outras, que se aliam aos clássicos de Bocelli, como “Vivo Per Lei”, “Com Te Partirò”, além dos famosos boleros, tangos e temas de filmes também eternizados pela doce e potente voz de tenor. Os ingressos custam R$ 100,00 (meia-entrada) e R$ 200,00 (inteira).

Comédias

A comédia romântica “Casar pra quê” é a atração de sábado (14), às 21h. A peça, dirigida pelo ator e comediante Eri Johnson e estrelada pelos atores Michelle Martins e Alessandro Anes, conta o dia a dia e as brigas de um casal recém-casado, Pedro Paulo e Ana Lúcia, que se conheceu há pouco tempo em uma boate e se apaixonou à primeira vista. Ela é uma mulher de classe alta, fútil, autoritária, pavio curto, que ao mesmo tempo é enrolada pelo marido inúmeras vezes. Ele é ranzinza, impaciente e “enrolão”, o típico “171”, que esconde suas origens do subúrbio para conquistar a esposa. Os ingressos custam R$ 60,00 (meia-entrada) e R$ 120,00 (inteira). O casamento também é o assunto do stand-up de Eros Prado, “Diário de um Casado”, em cartaz no domingo (15), às 18h. O espetáculo conta histórias e segredos da vida a dois com bom-humor e improviso. Os ingressos custam R$ 40,00 (meia-entrada) e R$ 80,00 (inteira).

Shows adiados

O show da cantora Ana Gabriela, agendado para o dia 13 de maio, sexta-feira, e o duo “Outroeu”, marcado para o mesmo dia, foram adiados para o 29 de outubro, às 19h e às 21h30, respectivamente. Os ingressos já adquiridos continuarão válidos para a nova data. Mais informações pelo telefone (19) 32943166 ou pelo e-mail [email protected].

Serviço

Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas

Local: 3º Piso do Shopping Iguatemi Campinas (Av. Iguatemi, 777, Vila Brandina), em Campinas.

Vendas: Bilheterias do Teatro e no site www.ingressodigital.com

Informações pelo telefone (19) 3294-3166

Programação de maio de 2022 (sujeita a alterações)

Dia: 12, quinta-feira, às 21h

Paulinho Moska e Zélia Duncan – “Um par ímpar” – musical MPB

Ingressos: R$ 80,00 a R$ 180,00 (de acordo com o setor)

Classificação etária: 14 anos

Dia: 14, sábado, às 21h

“Casar pra quê?” – Comédia

Ingressos: R$ 60,00 (meia-entrada) e R$ 120,00 (inteira)

Classificação etária: Livre

Dia: 15, domingo, às 18h

Eros Prado – “Diário de um Casado” stand-up

Ingressos: R$ 40,00 (meia-entrada) e R$ 80,00 (inteira)

Classificação etária: 12 anos

Dia: 15, domingo, às 20h

“Amazing Tenors” – show

Ingressos: R$ 100,00 (meia-entrada) e R$ 200,00 (inteira)

Classificação etária: Livre

Dia: 20, sexta-feira, às 21h

“Paul Cabannes” – stand-up

Ingressos: R$ 30,00 (meia-entrada) e R$ 60,00 (inteira)

Classificação etária: Livre

Dia: 21, sábado, às 19h

“Rodrigo Marques” – Stand-up

Ingressos: R$ 40,00 (meia-entrada) e R$ 80,00 (inteira)

Classificação etária: 14 anos

Dia: 21, sábado às 21h

“Diogo Almeida”- stand-up

Ingressos: R$ 45,00 (meia-entrada) e R$ 90,00 (inteira)

Classificação etária: Livre

Dia: 21, sábado, às 15h

“Rock para crianças” – musical

Ingressos: R$ 35,00 (meia-entrada) e R$ 70,00 (inteira)

Classificação etária: Livre

Dia: 22, domingo, às 16h

“Tiqueque” – Infantil

Ingressos: R$ 55,00 (meia-entrada) e R$ 110,00 (inteira)

Classificação etária: Livre

Dia: 22, domingo, às20h

“Hora do Leite” – humor

Ingressos: R$ 25,00 (meia-entrada) e R$ 50,00 (inteira)

Classificação etária: 14 anos

Dia: 26, quinta-feira às 21h

“Um show para Belchior” – musical

Ingressos: R$ 35,00 (meia-entrada) e R$ 70,00 (inteira)

Classificação etária: Livre

Dia: 27, 28 e 29, sexta-feira/sáb/dom, às 20h, 21h e 18h

“Improvável” – Barbixas – comédia

Ingressos: R$ 40,00 (meia-entrada) e R$ 80,00 (inteira)

Classificação etária: 16 anos