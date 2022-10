Programação Especial para o Dia das Crianças

A potabilidade da água foi avaliada por intermédio de análises laboratoriais. Tais análises correspondem a ensaios físico-químicos: cor, turbidez, condutividade elétrica, temperatura, pH, alcalinidade, dureza total, entre outras

Água fornecida para a população – Ao longo do mês de julho deste ano, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, realizou o programa Químico dos Bairros, percorrendo as ruas do município e coletando amostras diretamente da torneira da residência das famílias possenses, com intuito de analisar a qualidade da água fornecida para a população.

Os resultados foram positivos, e dentro dos parâmetros de consumo, conforme pode ser conferido neste arquivo: RESULTADOS DAS ANÁLISES

A potabilidade da água foi avaliada por intermédio de análises laboratoriais. Tais análises correspondem a ensaios físico-químicos: cor, turbidez, condutividade elétrica, temperatura, pH, alcalinidade, dureza total, entre outras. Com a medida, a Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente passa a atender a portaria GM/MS: Nº 888 8, de 4 de maio de 2021, do Ministério da Saúde (MS) que estabelece procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

A inspeção é fundamental para ter ciência de que aquilo que está sendo ingerido tem as condições adequadas para o consumo. Essa é mais uma ação da Prefeitura Municipal com intuito de ofertar para os munícipes água de qualidade.

