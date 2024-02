Programa Viva Melhor realiza seletiva de coreografia nesta quarta

Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, divulgou mais uma atração para o Carnaval 2024, que acontece nos dias 10 e 11 de fevereiro, na Praça Umbelina Bueno, no Centro.

A DJ Anna Glam vai animar a galera nos dois dias. No sábado, 10, a apresentação da artista é das 16h às 17h30. No domingo, é das 16h às 18h30.

No sábado, a folia começa às 15h, com a Matinê infantil para as famílias se divertirem com a criançada até as 18h30. Às 16h, começa o show da DJ Anna Glam. Das 17h às 19h, haverá a apresentação da Banda Axé – Bourbon e, das 19h às 22h, Banda Axé – Me Gusta.

No domingo, 11, a Matinê Infantil está de volta, das 15h às 18h30. Das 18h30 às 20h, haverá apresentação da Bateria da Escola de Samba Unidos da Vila de Padre Anchieta e, das 20h às 22h, será a vez da Bateria da Escola de Samba Momoking Samba Show SP se apresentar.

Quem for à festa na Parça Umbelina Bueno também vai contar com brinquedos infláveis gratuitos, durante as sessões de matinê, e praça de alimentação.

A Secretaria de Turismo e Cultura de Jaguariúna informa ainda que será permitido o uso de cooler, desde de que não contenha recipientes de vidro. A segurança dos foliões também estará garantida com um sistema de monitoramento ao vivo por todo o espaço. Haverá ainda a presença de bombeiros, ambulância, policiais militares, agentes e viaturas da Guarda Municipal e enfermeiros presentes no local durante todo o evento.

Foto: Ivair Oliveira / arquivo

