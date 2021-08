Programa ‘Vale Gás’ do Governo Estadual beneficia 599 famílias em Jaguariúna

O Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna recebeu a doação de 614 cestas básicas enviadas pelo Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo. Nesta terça-feira, 03, os alimentos foram repassados à Secretaria Municipal de Assistência Social e devem ajudar as famílias que vivem em vulnerabilidade social na cidade.

Em cada cesta há macarrão, arroz, feijão, açúcar, leite em pó, óleo, carne seca, entre outros alimentos

Essa é a terceira vez desde o início da pandemia que o Fundo Social do Estado, por meio da sua presidente Bia Dória, envia cestas de alimentos a Jaguariúna. A presidente do Fundo Social de Jaguariúna, Flora Reis, agradeceu a ajuda enviada pelo Governo do Estado. “Obrigada Bia Dória pela atenção e o carinho com as famílias de Jaguariúna que vivem em situação de vulnerabilidade”.

A secretária municipal de Assistência Social, Andrea Lizun, destaca que todas serão destinadas às famílias que neste momento estão sendo diretamente impactadas pela pandemia. “Cada uma dessas cestas é muito importante principalmente agora em que a demanda está muito grande. Elas são essenciais para garantir a alimentação das pessoas”, disse a secretária.

Quem tem direito

A Prefeitura de Jaguariúna informa que as pessoas que precisam de alimentos e têm o interesse de receber uma dessas cestas devem procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de referência para que a sua situação seja avaliada pela equipe. Se for confirmada a necessidade, será feito um agendamento para que a pessoa possa retirar a cesta no Centro Dia do Idoso.

Jaguariúna Solidária

Quem quiser colaborar com o programa Jaguariúna Solidária, da Prefeitura, pode enviar doações ao Centro Dia do Idoso que fica na que fica na Praça Basaglia, 497, no Jardim Zeni. O horário de funcionamento é das 9h às 12h e das 13h às 16h.