Programa Jaguariúna Solidária acontece em dois bairros nesta semana

Nota máxima no MEC, curso é oferecido tanto na UniFAJ Jaguariúna quanto na UniMAX Indaiatuba

O Grupo UniEduK está com inscrições abertas para o vestibular do curso de Medicina, com vagas para o Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ) e no Centro Universitário Max Planck (UniMAX), em Indaiatuba. Os interessados devem se inscrever até 18 de outubro, no link www.grupounieduk.com.br/vestibular-medicina, e realizar a prova on-line no dia 22 do mesmo mês, no horário das 9h às 13h.

Ao todo serão disponibilizadas 80 vagas para estudantes em Indaiatuba e outras 80 em Jaguariúna. O curso de Medicina, em ambos os centros universitários, é autorizado com nota máxima (nota 5) no Ministério da Educação (MEC), fator que o coloca entre os 5% melhores do Brasil.

Durante seis anos de estudos, o curso oferece formação e capacitação diferenciada que alia ciência, tecnologia e humanização. Nesse período, o aluno usufrui de uma infraestrutura moderna, com laboratórios e equipamentos avançados e dotados de tecnologia de ponta.

“Oferecemos atualmente estruturas diferenciadas para que o estudante tenha uma aprendizagem de excelência e se torne um profissional atualizado e altamente capacitado para atender as necessidades da área da saúde”, salienta a coordenadora do curso de Medicina na UniMAX, Dra. Valéria Vernaschi Lima.

“Destaque para o nosso Centro de simulação realística com tecnologia de ponta, inclusive para cirurgia robótica; além dos manequins de última geração, que são utilizados para simulação de situações de urgência e emergência em adultos e crianças, bem como para atendimento ao parto e ao recém-nascido”, complementa Valéria.

Outro diferencial do curso é que o aluno tem a oportunidade de vivenciar a prática da profissão desde o primeiro ano de curso. No Grupo UniEduK, as experiências acadêmicas vão além das salas de aulas, sendo aplicadas em ambientes simulados e campos reais de prática, tais como em unidades básicas de saúde, ambulatórios de especialidades médicas e hospitais-escola.

Os centros universitários possuem ainda parcerias que garantem o desenvolvimento das práticas no sistema público de saúde, nas unidades em Indaiatuba, Jaguariúna, Holambra, Santo Antônio de Posse, Pedreira e Amparo. Os estudantes também estão presentes nos hospitais municipais de Jaguariúna e Pedreira; no Hospital Augusto de Oliveira Camargo (Haoc), em Indaiatuba; na Santa Casa de Itatiba; no Hospital Vera Cruz, em Campinas, na Santa Casa Anna Cintra e na Beneficência Portuguesa, em Amparo; além do Hospital Samaritano.

“O nosso método de aprendizagem preza pela humanização, por isso desde o início de sua trajetória universitária o aluno é inserido em serviços de saúde para ter a experiência de contato direto com o ser humano, onde possa ouvir o paciente sobre questões relacionadas à doença, saúde e suas mais variadas necessidades, bem como entender em qual contexto familiar e social aquela pessoa está inserida. Ou seja, o estudante de Medicina já consegue, desde o primeiro ano do curso, ajudar a mudar vidas.”, salienta o coordenador do curso de Medicina da UniFAJ, Dr. André P. Lemos de Faria.

O curso de Medicina do Grupo UniEduK utiliza ainda método de ensino avançado, com metodologias adotadas pelas universidades de Havard, MIT e Oxford. Todo esse conteúdo inovador é aplicado por um corpo docente altamente qualificado e que conta com atualização constante a partir de um programa de capacitação junto ao Hospital Sírio-Libanês.

