Holambra inaugura consultório veterinário Meu Pet nesta quarta-feira, 14

Para participar é só baixar o aplicativo da ACE Holambra, se cadastrar e concorrer aos prêmios da campanha

A Associação Comercial e Empresarial de Holambra realiza mais uma campanha do APP Premiado neste mês de setembro, com o sorteio de dois vales-compra de R$ 100,00 cada que poderão ser utilizados nos estabelecimentos cadastrados. Para participar é só baixar, gratuitamente, o aplicativo da ACE Holambra na Play Store (usuários do sistema Android) ou na App Store (aparelhos Iphone), clicar em “Sorteios”, criar uma conta e se cadastrar na promoção “APP Premiado”. O sorteio deste mês acontece no dia 16 de setembro, às 9 horas.

“Vale muito a pena baixar o app não apenas para participar dos sorteios, mas também para ter acesso a uma série de facilidades e funcionalidades literalmente na palma da mão e à distância em um clique”, ressalta a gerente da ACE, Suzi Celegatti.

LEIA TAMBÉM:

O aplicativo disponibiliza centenas de contatos telefônicos e redes sociais das empresas de Holambra, guia médico, serviços e notícias. “Por ali o consumidor encontra as empresas que precisa e já pode fazer contato com elas, apenas clicando no ícone do telefone, do WhatsApp ou das redes sociais. Se optar pelo WhatsApp, por exemplo, esse clique já inicia uma conversa com a empresa, queimando etapas”, explica.

Com a pandemia, a ferramenta foi sendo cada vez mais aperfeiçoada e mais serviços foram incorporados. Para as empresas associadas, as facilidades envolvem realizar consultas ao Boa Vista SCPC e, ainda, acessar serviços como o ACECard (cartão de benefícios utilizado por mais de 500 trabalhadores). Entrando em contato com a ACE, os associados também podem comprar e validar certificados digitais com preços diferenciados e reservar sala de reuniões e auditório.

A empresa ou empreendedor que não é associado pode usar o aplicativo para entrar em contato com a ACE e se filiar, passando a utilizar a rede de serviços da entidade. Para a população, também há diversas funcionalidades, como consulta do CPF no Cadastro Positivo, Código de Defesa do Consumidor, telefones de emergência, contato com as empresas de Holambra. Os trabalhadores que possuem o ACECard, conseguem consultar as empresas que aceitam o cartão como forma de pagamento e, assim, utilizar seu benefício.

BAIXE AQUI:

APLICATIVO ACE HOLAMBRA NA PLAYSTORE:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.foneja.associacao.sp.holambraAPLICATIVO ACE HOLAMBRA NA APP STORE: https://apps.apple.com/br/app/ace-holambra/id1501970935

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer fica bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui