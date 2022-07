A Enforce está com inscrições abertas para a nova edição de seu processo seletivo de Trainee, que busca por profissionais com formação superior concluída entre 2018 e 2022, sem restrição de cursos.



Situados em Campinas, os Trainees contribuirão com a gestão de um vasto portfólio de ações de recuperação de crédito. Através do Programa, passarão por um forte processo de preparação e desenvolvimento, onde atuarão em diferentes frentes, desenvolvendo uma visão estratégica de forma multidisciplinar com impacto nos resultados e negócios da empresa.



Os selecionados no processo seletivo contarão com remuneração de R$5.000,00 e um pacote de benefícios que inclui Participação nos Lucros e Resultados (até 4 salários), Bolsa de Estudo, Seguro Saúde Bradesco, Plano Odontológico Bradesco, Gympass, Programa de Saúde Mental, Acesso à Plataforma de Meditação e Mindfulness, Mentoria com Executivos e Programa de Desenvolvimento exclusivo.



A Enforce é uma empresa controlada pelo banco BTG Pactual que atua na gestão de créditos inadimplentes corporativos (No Performing Loans – NPLs) e portfólios imobiliários estressados, através da compra, estruturação, gestão e venda de ativos para fundos, investidores, instituições financeiras e empresas interessadas.



As inscrições para o Programa de Trainee da Enforce vão até 07/08/2022.

SAIBA MAIS E INSCREVA-SE: Programa de Trainee Enforce 2022

