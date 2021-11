Primeiros Olhares: Prefeitura faz a entrega de óculos para estudantes da rede municipal de ensino

Holambra iniciou a celebração dos 30 anos de emancipação político-administrativa com um ato cívico, apresentações artísticas e uma emocionante chuva de pétalas em frente ao Paço Municipal. A cerimônia contou com a participação do prefeito do município, Fernando Capato, de sua esposa Yvonne Schouten Capato, do vice-prefeito Miguel Esperança e sua esposa Ivone Esperança, do deputado estadual Barros Munhoz, do presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas, o prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, e de vereadores. Os Gaiteiros de Holambra e o compositor do hino da cidade, Reinaldo Januário Occhiuto Júnior, também marcaram presença na solenidade.

Após o ato cívico, alunos da Escola Municipal Parque dos Ipês dramatizaram a história do município. A Fanfarra Amigos de Holambra e o Grupo de Dança Folclórica da cidade também se apresentaram. Uma emocionante chuva de pétalas encantou e emocionou o público. A Orquestra de Viola Caipira encerrou a celebração.

“Holambra é uma cidade jovem com conquistas de gente grande. É um imenso orgulho estar prefeito desse município que é um dos mais concorridos destinos do Estado de São Paulo, que tem indicadores de qualidade de vida e serviços públicos que são exemplos para todo o país”, diz o prefeito Fernando Capato. “Essa comemoração é a primeira festividade pública desde o início da pandemia. Fizemos questão de fazer dela também um reencontro com a esperança, com a beleza das cores que fazem de nossa cidade um lugar único em todo o Brasil”.

As comemorações seguem até domingo. Neste sábado, dia 30 de outubro, haverá uma apresentação da Banda Sinfônica Armando de Arruda Pereira no Teatro Municipal, com repertório de clássicos da Disney. No domingo, no mesmo local, é a vez das apresentações do espetáculo infantil “A História da Fofoca na Vida da Bruxa Boboca”, com a Cia. Galhofeiros, em duas sessões, às 15h30 e às 19h. Os ingressos para estas duas atrações foram distribuídos durante a semana pelo Departamento Municipal de Turismo e Cultura e já estão esgotados.

Também no domingo, a partir das 11h, as comemorações continuam na instalação de guarda-chuvas coloridos da Alameda Maurício de Nassau com a Orquestra de Viola Caipira de Holambra interpretando clássicos da música sertaneja e de raiz em mais uma edição do projeto Viola, Café e Flores.