Primeira rodada dos Campeonatos de Futebol de Holambra é marcada por 21 gols

Quatro jogos e 21 gols marcaram a primeira rodada dos Campeonatos de Futebol de Holambra. A abertura do evento, na sexta-feira, 25, no Estádio Municipal, contou com a participação do prefeito da cidade, Fernando Capato, do vice, Miguel Esperança, e dos vereadores Oriovaldo Venturini e Eduardo da Silva, o Pernambuco.

Antes da partida de estreia, Capato entregou para as 9 equipes participantes do Veteranos, que reúne jogadores a partir de 35 anos, e do Sênior, para holambrenses com mais de 45, uma bola personalizada. Na oportunidade, o prefeito também oficializou o nome do Campeonato Veteranos como Clorivaldo Santos da Silva, conhecido popularmente como “Leiteiro”, antigo morador do município e que por muitos anos trabalhou como servidor público.

A bola rolou e o Internacional venceu o Mercenários por 3 a 0 no jogo de abertura, pelo Sênior. No sábado, estreia do Veteranos, o Jack Flores goleou o Real Conquista por 10 a 0. O Imigrantes fez 3 nos Galunáticos, que não marcaram. A partida de domingo foi mais equilibrada e o placar terminou assim: Vila Nova 2, Bradesco 3.

A 2ª rodada ocorre neste fim de semana (confira abaixo). As partidas são gratuitas, abertas ao público e acontecem sempre no Estádio Municipal Zeno Capato.

Confira os resultados da 1ª rodada:

Campeonato de Futebol Sênior

Internacional 3 x 0 Mercenários

Campeonato de Futebol Veteranos

Jack Flores 10 x 0 Real Conquista

Imigrantes 3 x 0 Galunáticos

Vila Nova 2 x 3 Bradesco

Confira a tabela de jogos da 2ª rodada:

Campeonato de Futebol Veteranos

Sexta-feira, 1º de abril, às 19h: Jack Flores x Bradesco

Sábado, 2 de abril, às 16h: Imigrantes x Real Conquista

Campeonato de Futebol Sênior

Sexta-feira, 1º de abril, às 20h40: América x Internacional