Primeira rodada do Campeonato de Futebol Veteranos é marcada por goleada

O Partido NOVO, iniciado por cidadãos ficha limpa, indignados com os altos impostos pagos e a má qualidade dos serviços públicos recebidos, ganha cada vez mais destaque no cenário político. O partido já conta com grandes atores na política nacional como Romeu Zema Governador reeleito no primeiro turno em Minas Gerais, Marcel Van Hattem, Deputado Federal mais votado no Rio Grande do Sul, Adriana Ventura, Deputada Federal que aprovou a Lei da Telemedicina, o Senador Eduardo Girão já eleito o melhor parlamentar do Brasil pelo Ranking dos Políticos, Adriano Silva da cidade de Joinville (SC), um dos prefeitos mais bem avaliados no Brasil, entre outras importantes lideranças Federais, Estaduais e Municipais.

Diante dos demais partidos, o NOVO destaca-se por conta dos princípios e valores muito sólidos em seu Estatuto, o que faz com que suas lideranças tenham menos possibilidades de descumprir promessas de campanha. O partido defende: liberdade com responsabilidade, o livro mercado, todos são iguais perante a lei, visão de longo prazo, mais cidadão e menos governo, entre outros posicionamentos disponíveis no site oficial da legenda https://www.novo.org.br.

Neste ano o partido lançou a jornada 2024, uma trilha que prepara e qualifica os pré-candidatos que devem compor a chapa nas eleições de 2024. “Em 2015 começamos uma célula do NOVO em Jaguariúna, chegamos a quase 100 filiados, não conseguimos participar das eleições 2020, porém já estamos alinhados e preparados com o aval do Diretório Estadual para iniciarmos uma nominata provisória, que possibilitará participarmos das eleições em 2024, com candidatura a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores”, afirma o empreendedor e líder do NOVO, João Rodrigues.

João conta que o NOVO vem conversando com diversas pessoas da cidade e deseja lançar candidato a prefeito nas próximas eleições. “O processo seletivo do partido já conta uma quantidade significativa de inscritos para vereador e prefeito. O maior desafio do partido é tornar-se ainda mais conhecido. A sigla não usa fundo eleitoral e como busca trazer pessoas novas para a política, muitas vezes não temos o “puxador de votos”, mas nossa equipe estratégica tem buscado construir boas ações para que a população saiba e conheça quem é NOVO”, diz João Rodrigues.

Existe também a concorrência com partidos já conhecidos e consolidados e outro fator que prejudicou o eleitor nas últimas eleições foi a polarização entre duas candidaturas (tratam a política como se fossem torcedores fanáticos), ao invés de se pautar pelas propostas e valores dos candidatos. “Esse tipo de polarização prejudica o cidadão, pois dificulta o diálogo com as pessoas e a “cegueira” coletiva faz com que as pessoas não enxerguem novos nomes e não se permite discutir propostas e ideias novas para os velhos problemas de décadas”, explica João.

O NOVO se coloca como um partido de centro direita e o objetivo é mostrar uma nova forma de fazer política baseada em propostas e ideias e ser uma nova opção para o eleitor nas próximas eleições. “Então, acredito que o NOVO tem sim uma possibilidade grande de eleger candidatos no legislativo e executivo, já que os nomes que têm se apresentado representam grupos já existentes há anos na cidade e acreditamos que em 2024 novamente o eleitor vai optar por nomes novos e que tenham conhecimento político e de gestão”, diz.

Ao eleger vereadores, o NOVO pretende revogar e melhorar leis que são burocráticas e que atrapalham o dia a dia das pessoas, melhorar a fiscalização e dar transparência aos atos praticados pelos órgãos públicos. Ao eleger o prefeito pretendemos melhorar os serviços públicos prestados à população, por meio de ações concretas de inovação, criatividade, empreendedorismo e busca de recursos públicos federais, estaduais e parcerias com a iniciativa privada para as áreas onde realmente sejam necessárias obras e que tanto o povo deseja há anos, citaria algumas em especial: água, saneamento e asfalto nos bairros mais afastados, asfalto de qualidade, segurança conectada ao Sistema público federal, estadual e municipal (muralha digital e ocr), câmeras em todos os bairros e pontos estratégicos, combate à criminalidade com ações orientativas, preventivas e ostensivas, exames mais rápidos, Educação Empreendedora, Liberdade Econômica para se empreender e fazer mais com menos, dando prioridade ao investimento de soluções para as grandes carências que o cidadão demanda.

“Nosso partido tem a experiência do prefeito empreendedor Adriano Silva, de Joinville (SC), que tem uma aprovação de mais de 92%. Algo histórico. E é nesse caminho que seguiremos, propondo soluções inovadoras e criativas, sem picuinhas políticas. O importante é a união de todos e principalmente “ouvir o cidadão”, o pagador de impostos que é a figura principal na cidade, em especial os menor poder aquisitivo e carentes”, diz João.

Diálogo

Jaguariúna se caracteriza por sua vocação industrial e por isso o candidato do NOVO sabe que o diálogo com o setor é imprescindível para criar um ambiente de desenvolvimento econômico e social, gerando mais oportunidades de emprego e renda. João acredita que uma grande Feira Industrial, Feira de Turismo de Negócios se faz necessário para que o jovem, o empresário e a população conheçam a potência das empresas de Jaguariúna, proporcionando a nosso jovem o desejo de trabalhar em uma delas, conectando as grandes empresas ao MEI e micro e pequenas, gerando oportunidade de negócios.

“A visão de se trabalhar regionalmente também será um pilar muito forte, e com isto poderemos implantar a temática do turismo de negócios”, acrescenta.

A movimentação política do partido na cidade começa a se intensificar. Interessados na vida pública começam a ser recrutados e capacitados e isso significa que a jornada 2024 já começou. Há muitas ideias para se amadurecer e por isto o diálogo com todos está sendo feito, mas é importante que o cidadão abra sua visão, explore e conheça estas novas lideranças e suas propostas. A jornada para os interessados em representar a cidade já começou e você pode se inscrever até dia 26 de junho no site https://jornada2024.novo.org.br.

Curiosidade

Na mais recente eleição presidencial Jaguariúna se mostrou mais à direita. Em pesquisa realizada pelo PoderData de 29 a 31 de janeiro de 2023, o Brasil como um todo tem um mapa político muito desigual: 28% se consideram de direita, e 21%, de esquerda. Outros 20% se dizem de centro e 31% não sabem como se definir.

