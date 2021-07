Primeira homenagem às famílias pioneiras

A euforia ou alegria patológica, a expansão do Eu constituem a base da síndrome maníaca. Além disso é fundamental e está quase sempre presente a aceleração de todas as funções psíquicas. Manifesta-se como agitação psicomotora, exaltação e pensamento acelerado. A atitude geral da pessoa é alegre, brincalhona ou irritada, arrogante. Além das alterações propriamente do humor (euforia, elação) e do ritmo psíquico (aceleração), na esfera ideativa verifica-se um pensamento em geral superficial e impreciso; a pessoa fala mais do que pensa. Pode-se observar os seguintes sinais e sintomas nas síndromes maníacas: aumento da autoestima. A pessoa sente-se superior, melhor, mais potente, engrandecimento do Eu. Insônia, mais precisamente a diminuição da necessidade de sono. Produção verbal rápida, fluente, persistente e sem lógica. Tendência irresistível de falar sem parar, irritabilidade, arrogância, heteroagressividade, desinibição social e sexual, tendência exagerada a comprar objetos, mania de grandeza e alucinações.

Em tempos de pandemia: diante do cenário de confinamento, distanciamento social e falta de perspectiva, é preciso se atentar às emoções que se fazem mais presentes e se há uma grande dificuldade de lidar com a realidade e de se reinventar diante do mal-estar atual, uma vez que esses sentimentos podem gerar sintomas patológicos e desencadear quadros de depressão ou de mania, ou seja, servir como gatilho emocional. Dessa forma, uma pessoa aparentemente produtiva e extremamente entusiasmada pode estar passando, na verdade, por condição psiquiátrica complexa: a bipolaridade.

Durante a fase de mania ou euforia é comum que haja maior comportamento de desinibição, gastos excessivos e aumento da irritabilidade, variando os níveis. O episódio pode ser um desafio também para as famílias que por causa do isolamento social passam mais tempo juntas.

O transtorno bipolar se caracteriza por oscilações entre estado de depressão, em que a pessoa pode ser tomada por intensa ideação de ruina e pela mania, sendo tomada por sentimento de impotência e perde a noção de perigo. Ambas podem levar a situações de alto risco. A compreensão dos quadros é importante: é preciso diferenciar os aspectos da personalidade, uma crise de mania ou de depressão. Isso é fundamental para a reconstrução dos laços afetivos que se desgastaram por desconhecimento sobre a doença.

O transtorno bipolar não é recente na história da humanidade. Sabe-se que episódios maníaco-depressivo são descritos há anos como doenças, entretanto, o modo como nos relacionamos com ele se modificou intensamente ao longo dos tempos. Na atualidade o transtorno bipolar compõe o rol do DSM-V (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais). A definição do transtorno bipolar está diretamente relacionada ao seu caráter fásico, episódico, semelhante aos de outros transtornos mentais e neurológicos, assim verificam-se episódios maníacos, depressivo e maníaco-depressivo. “Mesmo utilizando as mais adequadas estratégias medicamentosa, o curso do transtorno é frequentemente, caracterizado por sintoma crônico e por altos índices de recaída e internações. O transtorno bipolar é uma doença crônica que afeta uma população entre 15 a 44 anos é considerada a sexta maior causa de incapacidade médica mundial, pois associa-se, a altas taxas de desemprego, dificuldades relacionadas com o trabalho e stress interpessoal”. Atualmente teve um aumento drástico.

Critérios diagnósticos para os transtornos maníacos segundo o DSM-V. Período de pelo menos uma semana com sintomas bem-demarcados de: humor persistente elevado, irritado ou expansivo.

Nas síndromes maníacas a pessoa pode ir do “amor” ao “ódio” e obter consequências drásticas pelo fato de não conseguir manter um autocontrole. Vivencia tudo com muita intensidade. É necessário buscar ajuda de um profissional da saúde mental, por causa dos danos causados à saúde física e mental. O tratamento é feito por meio de terapia e do uso de medicamentos.

Saúde para todos nós!