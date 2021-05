Primeira-dama de Artur Nogueira participa de encontro com governador e prefeitos da RMC

Cestas serão destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade

A Prefeitura de Artur Nogueira recebeu, na terça-feira, 25, a doação de 520 cestas básicas do Governo do Estado, por meio do Fundo Social de São Paulo (FUSSP). Os alimentos foram viabilizados pela primeira-dama e presidente do FUSSSP, Bia Doria, e do presidente do conselho do Fundo Social, Fernando Chucre, após pedido do Gabinete Municipal.

O prefeito Lucas Sia (PSD) destaca a importância de ações como essa em meio a crises econômicas, e que possibilitam atender moradores em situação de vulnerabilidade social e/ou risco alimentar devido à pandemia da Covid-19. “Estendo meus agradecimentos ao Estado, na pessoa do governador João Dória (PSDB), por atender nosso pedido e permitir que, com essa nobre atitude, a população mais carente de nossa cidade seja mais uma vez atendida, em um período em que muitas pessoas estão desempregadas”.

A primeira-dama do município, Simone Sia, se diz grata ao auxílio prestado por pessoas empenhadas em tornar Artur Nogueira cada dia mais desenvolvida. “Agradeço ao empresário Marcos Andrade que se dispôs a ir buscar as cestas, e a representante do PSDB na cidade, Gabriela Montoya, que na companhia do prefeito, e por meio do chefe de gabinete João Carlos e do deputado Cauê Macris (PSDB), tem feito várias intercessões por Artur Nogueira”, ressaltou.

Famílias vulneráveis

De acordo com o secretário Amarildo Boer, os alimentos beneficiarão pessoas registradas no Cadastro Único – instrumento do Governo que identifica e define as famílias de baixa renda. Para a destinação das cestas, a Prefeitura selecionará famílias cuja renda per capita de até R$89 ao mês.

Aqueles que não são registrados no Cadastro Único podem se dirigir ao Núcleo Administrativo, localizado na Rua Nossa Senhora das Dores, Nº 629, na Sala 8. Outras informações podem ser consultadas pelo telefone (19) 3827-9700, ramais 9375, 9377 e 9372.