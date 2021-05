Presidente da Câmara de Jaguariúna participa de reunião do parlamento da RMC

Em parceria com o Magalu, companhia arrecadou R$50 a cada venda de geladeira e o valor ajudará 13 ONGs nas áreas de concessão da companhia

Na semana passada a CPFL Energia realizou oficialmente a doação de mais de R$842 mil para 13 Organizações Não-Governamentais (ONGs) de São Paulo e Rio Grande do Sul. Em São Paulo, as organizações recebem um total de R$447 mil, divididos entre elas. Em Jaguariúna, a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) Trilhos do Jequitibá é a contemplada.

A doação faz parte da ação “Desconto Eficiente” que arrecadou doações de R$50 de cada cliente que comprou uma das quase 17 mil geladeiras vendidas com até 50% de desconto em parceria com o Magalu no projeto de eficiência energética. O objetivo da ação foi promover a transformação do mercado de eficiência energética por meio do estímulo às novas tecnologias.

Além das doações, a CPFL investiu R$45 mil, para que uma consultoria promova a capacitação das pessoas que participam dos projetos das ONGs. Eles terão acompanhamento de profissionais especializados durante seis meses para instrução e implementação de projetos com os recursos doados.

De acordo com o diretor presidente da Trilhos, Hilário Argemiro, receber a notícia da possibilidade de participar do projeto da CPFL gerou grande entusiasmo, pois como boa parte das ONGs, devido à pandemia, a OSCIP estava sem recursos financeiros para dar sequência nos projetos. “Este apoio é um reconhecimento do trabalho que fazemos em Jaguariúna desde 2007 e que agora teremos um fôlego para prosseguir com as ações”, comemora Hilário.

O valor recebido da CPFL será utilizado nos três projetos da OSCIP: Compostagem de resíduos orgânicos, Hortas Urbanas e projeto ECO KIDS (realização de hortas em creches e escolas). Estes projetos são realizados em parceria com a Associação Carisma e conta com o apoio da Prefeitura de Jaguariúna e UneEduK/Unifaj.

Sobre o projeto

No projeto, ao comprar a geladeira nova, moderna e mais eficiente, com tecnologia Inverter, o cliente tinha que dar a sua antiga para ter o desconto, e, ao comprar, doava também R$50 para as ONGs selecionadas com o apoio do Instituto CPFL. As instituições escolhidas atendem pessoas de todas as idades, desde crianças e jovens a idosos, e realizam trabalhos envolvendo meio ambiente, educação e cultura, saúde e bem-estar e redução de desigualdades sociais.

A ação faz parte do compromisso da CPFL Energia com sustentabilidade por meio de investimentos, em todas as empresas do grupo, para viabilizar a transformação do setor de energia no Brasil e reduzir os impactos gerados pela natureza do seu negócio. Até 2024, o grupo tem previsão de aplicar mais de R$1,8 bilhão para impulsionar a transição para uma forma mais sustentável e inteligente de produzir e consumir energia, maximizando impactos positivos na comunidade e na cadeia de valor.