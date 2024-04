Prefeitura realiza mutirão contra a dengue nos bairros de Artur Nogueira neste sábado

Projeto contempla a realização de espetáculos teatrais interativos e de improvisação, bem como oficinas de desenho

O espetáculo “O Livro do Mundo Inteiro” chega a Artur Nogueira nos dias 22, 23, 29 e 30 de abril. Serão realizadas oito apresentações gratuitas de teatro e oito oficinas de desenho.

O projeto “O Livro do Mundo Inteiro” consiste na circulação de espetáculos teatrais, totalmente interativos e improvisados, que implicam os espectadores na construção da narrativa na execução da obra. Também conta com oficinas de desenhos, bem como ações de fomento à leitura, como a troca combinada de livros na biblioteca itinerante, que contemplam o tema do espetáculo teatral.

LEIA TAMBÉM:

Como os espetáculos constituem um teatro de improviso com a plateia, o projeto aborda temas variados, de acordo com a sugestão do público. No final, o objetivo é incentivar a leitura.

O teatro desempenha um papel fundamental na educação infantil, proporcionando uma variedade de benefícios para o desenvolvimento cognitivo, emocional, social e linguístico das crianças.

Uma peça estimula a imaginação e a criatividade das crianças, permitindo que elas explorem diferentes papéis, cenários e situações de forma lúdica e divertida. Ao participarem de peças teatrais, as crianças desenvolvem habilidades de expressão verbal e corporal, aprendendo a articular ideias, sentimentos e emoções.

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, apresenta o projeto “O Livro do Mundo Inteiro” com a produção da Vida Flats Produções, apoio da Komedi Projetos e patrocínio da Kurita.

“As nossas soluções visam a economia de recursos, a preservação dos ativos e o compromisso com os ecossistemas de forma sustentável, com os mais altos níveis de segurança e governança corporativa. Aliado a isso, a Kurita atua apoiando ações que promovem impactos positivos na sociedade e inspiram transformações necessárias para a preservação do meio ambiente”, comenta Geisiane Aline Moreira, Coordenadora de Recursos Humanos da Kurita.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui