Prefeitura orienta motoristas a não trafegar pela ATN 050 da Estrada São Bento

Com entrada franca, evento acontece entre os dias 4 e 6 de novembro, no Balneário; haverá food truck, espaço kids, shows musicais e muito mais

A Prefeitura de Artur nogueira, por meio da Secretaria de Cultura & Turismo, anuncia o Vaiktober Fest, o melhor e mais gostoso festival de cerveja artesanal da região, com apresentações de tirar o fôlego de Arco VeloCross.

A atração, organizada pela WeDo Produções e Eventos e com apoio da Prefeitura, acontece no final de semana dos dias 4 a 6 de novembro, no Balneário Municipal. O festival reunirá o melhor da cultura cervejeira, gastronômica e de entretenimento.

Com entrada franca, a festividade terá uma excelente estrutura, com atrações para toda a família. Serão mais de 60 rótulos de cervejas incríveis, torresmo de rolo, joelho de porco, assadores BBQ, hambúrgueres, dentre outras delícias gastronômicas. Além disso, haverá shows musicais, espaço kids e Pet Friendly.

Dentre as atrações musicais já confirmadas estão as bandas Keep on Rock, Will Duka e Toni Carvalho, e os Caravéio.

CONFIRA OS HORÁRIOS

-Sexta-feira, 04 de novembro – das 18h às 23h

-Sábado, 05 de novembro – das 09h às 23h

-Domingo, 06 de novembro – das 09h às 23h

