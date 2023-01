Prefeitura informa mudança de sentido em rua próxima ao Hospital de Artur Nogueira

Departamento de Trânsito implantou sentido único em trecho da Rua Antônio Matheus entre Avenida Dr Fernando Arens e Rua Rui Barbosa

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio do Departamento de Trânsito, alterou o sentido de uma das vias do município, ao lado da unidade de saúde. A medida visa implantar melhorias no tráfego do local.

A alteração foi feita somente no trecho ao lado do estacionamento do Hospital Municipal – para quem vem da Avenida Dr. Fernando Arens. Sendo assim, o restante da rua permanece tendo dois sentidos.

Segundo o diretor de Trânsito, Adhemar de Barros, o sentido único daquela parte da Rua Antônio Matheus entrou em vigor na quinta-feira, 19.

LEIA TAMBÉM:

“Queremos proporcionar um local mais seguro para os motoristas e pedestres, por isso, decidimos implantar a mão única nesse trecho. E, também tomamos essa decisão para que o novo sentido agilize a saída das ambulâncias e carros da Saúde da área do Pronto-socorro”, enfatizou.

Além disso, a solicitação da mudança também foi um pedido feito pelo vereador Melinho (DEM) ao Poder Executivo Municipal e de moradores locais. As mudanças já estão sinalizadas com placas e faixa de pedestres.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui