Prefeitura e Fundo Social de Holambra promovem formatura de alunos de cursos profissionalizantes

A Prefeitura e o Fundo Social de Solidariedade realizaram na semana passada a cerimônia de entrega dos certificados de conclusão dos cursos profissionalizantes de “Preparação para o Mundo do Trabalho” e “Assistente Administrativo”, oferecidos durante o ano passado, gratuitamente, em parceria com o Senac Mogi Guaçu, uma das mais reconhecidas instituições de formação técnica e profissional da região.

A solenidade contou com a presença da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Yvonne Schouten Capato, do vice-prefeito Miguel Esperança e sua esposa Ivone, do coordenador de cursos do Senac Mogi Guaçu, Jonathan Luiz Tavares da Silva, e de diretores municipais.

Rayca Souza Leme, de 15 anos, foi uma das alunas a receberem o certificado. A jovem participou do curso “Preparação para o Mundo do Trabalho” e não poupou elogios para a iniciativa. “As aulas eram muito boas. Eu evitava faltar, pois eram muito produtivas e práticas, pouco teóricas”, falou. “O curso me ensinou várias coisas, tanto a como me portar com clientes quanto a como fazer um currículo. Não trabalho atualmente, mas estou certa que, assim que encontrar um emprego, estarei preparada”, falou ela, animada.

Aos 14 anos, Erik De Souza Moreira também marcou presença na cerimônia. Estudante do 1° ano do ensino médio, ele já tem pretensões de fazer um novo curso. “Eu, particularmente, adorei o sistema de ensino do Senac. Se puder, farei outros cursos”, contou ele, que é morador do bairro Groot. “Acredito que o curso contribuiu em minha vida profissional com uma ideia e um bom entendimento do mundo de trabalho”.

“Essa parceria com o Senac é de fundamental importância pois nos ajuda a proporcionar acesso à educação de qualidade e a contribuir para a transformação de vidas”, disse Yvonne. “Fico extremamente feliz que nossos jovens holambrenses atenderam ao chamado e deram um importante passo em busca do desenvolvimento profissional, da capacitação e da inserção no mercado de trabalho”.

