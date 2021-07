Prefeitura e associação de moradores realizam 1º concurso de hortas comunitárias em Artur Nogueira

Inscrições seguem até 15 de julho e participantes terão até 50 dias para cultivarem suas plantações, fotografá-las e enviarem para os avaliadores

A Prefeitura de Artur Nogueira, em parceria com a empresa privada Priori, realiza o 1º Concurso Comunitário de Hortas de Quintal, voltado aos moradores do bairro Residencial São João dos Pinheiros – mais conhecido como “Casinhas”. Financiado pela Caixa Econômica Federal, o objetivo é incentivar a preservação e educação do meio ambiente.

Durante o evento Cine Céu, que atendeu cerca de 30 crianças na escola municipal do bairro, foram distribuídos 20 kits-horta aos pais, a fim de convidá-los a participar do concurso. Outros kits-horta foram entregues à associação de moradores do bairro para que pudessem distribuir às famílias que não estiveram presentes na noite de cinema. Ainda durante o evento, foram distribuídos panfletos às crianças para incentivá-las a se inscreverem no concurso.

“A iniciativa tem como objetivo aumentar o interesse das famílias com alimentos saudáveis e celebrar as raízes agrícolas do município. Temos investido na ideia de educação ambiental e alimentar através de projetos como esse e na implementação da Praça Panc”, destacou o prefeito Lucas Sia (PSD).

Como se inscrever

Os planejadores do evento pretendem produzir 100 kits-horta aos moradores, ou seja, até 100 pessoas podem se inscrever para o concurso Hortas Comunitárias. Para participar, o morador do residencial deverá buscar seu kit gratuito e preencher o formulário on-line disponível no link (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPLni5iDjwrvW0mDos6CHHnwaCu1xq2HDZsrjEJcH7UFalfg/viewform).

Ao todo, são seis categorias disponíveis para os candidatos: 1) horta mirim, designado para crianças; 2) jovem agricultor, para jovens; 3) inovação e 4) iluminação, ideal para quem deseja brincar com hortas verticais; 5) hortas de quintal e 6) hortas de casa (cozinha).

As inscrições vão até o dia 15 de julho e os participantes terão até 50 dias para cultivarem suas plantações, fotografá-las e enviarem para os avaliadores. Aos vencedores, será dado um kit de jardinagem contendo 12 mudas de hortaliças, temperos e adubo orgânico.

Educação ambiental e alimentar

O técnico da Priori John Matias salienta que, com o apoio das secretarias municipais de Desenvolvimento Social, Meio Ambiente e Agricultura, “juntou-se o útil ao agradável para dar um pontapé inicial e entrar na comunidade com o projeto”, afirma. Ele ainda destaca: “tudo isso é para incentivar as famílias a se interessarem pelo assunto e, futuramente, criarem uma horta comunitária de verdade”, pontua.

A comunicação entre os organizadores e as famílias inscritas acontece via grupo do WhatsApp, no qual são divulgados vídeos curtos sobre técnicas de plantação e a importância de alimentos saudáveis para a comunidade. Assim, os participantes podem se preparar para a avaliação final do concurso, desenvolvendo as estratégias de plantio aprendidas com as dicas divulgadas.

Contudo, esta não é a única ideia que o concurso pretende implantar. Dentre os planos, destacam-se a organização social e associativismo, que estimula o fortalecimento das associações no residencial; disposição adequada do lixo e entulho e coleta seletiva comunitária; além da geração de renda e inclusão social, que estabelece o desenvolvimento das mulheres empreendedoras e inclusão produtiva no setor têxtil.

O secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Amarildo Boer, frisa que o incentivo é fundamental para que a comunidade participe do projeto e desenvolva boas práticas ambientais. “A expectativa é de que todos tenham a oportunidade de participarem das ações sociais”, comenta.