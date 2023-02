Prefeitura divulga 1º cronograma da Operação “Cidade Limpa” 2023 em Artur Nogueira

Esquenta do Carnartur 2023 acontece no sábado, 12, das 13h às 22h, na Av. Fernando Arens

Com a Corte da Folia já definida, a Prefeitura de Artur Nogueira, por meio do prefeito em exercício Davi Fernandes (PSDB), anunciou o Pré-Carnaval 2023. O esquenta acontece em 12 de fevereiro, um sábado, das 13h às 22h, na Avenida Fernando Arens, no Centro.

A confirmação foi feita por Davi, durante o evento de eleição da corte, no sábado, 28. “O público pode sentir um pouco do que estamos preparando para os 5 dias de Carnartur. Será uma edição inesquecível, que reafirmará a qualidade do nosso Carnaval de Rua”, destacou.

Segundo a Secretaria de Cultura & Turismo, o Pré-Carnaval é tradição no município nogueirense há pelo menos 14 anos, onde os foliões saem pelas ruas fantasiados. As atrações musicais ficam por conta de carros de som – que se instalam na avenida.

Além de muita folia e diversão, a população poderá se deliciar com as opções gastronômicas oferecidas pelos ambulantes e feirantes do município. As barracas estarão montadas na avenida durante toda a programação.

Segurança

Para a segurança de todos, a festividade será fechada e terá apoio da Guarda Civil Municipal. Os agentes estarão na portaria e farão uma revista rigorosa nos participantes do evento carnavalesco.

Segundo a organização, não será permitido o porte de bebidas alcoólicas e não alcoólicas em garrafas e recipientes de vidro por quaisquer pessoas – seja consumo próprio ou comercialização. Nenhum material e/ou objeto cortante será permitido.

O evento será finalizado às 22h, com o desligamento do som e dispersão do público no local. Haverá reforço policial, a fim de evitar tumultos e episódios de violência.

Já a Secretaria de Saúde, instalará um tenda para atendimentos médicos no local, com disposição de enfermeiros e socorristas. Equipes da Defesa Civil e da Fiscalização de Posturas também prestarão apoio ao Pré-Carnaval.

Corte da folia

Com votação expressiva da população, Cissa Martins, de 47 anos, foi coroada Rainha do Carnaval de Artur Nogueira. Letícia Neris, de 23 anos, e Mariana Branco, de 23, foram eleitas 1ª e 2ª Princesas, respectivamente. Já a titulação de Rei Momo ficou para Allan Richard, de 28 anos.

Carnartur 2023

O Carnartur 2023 “Mais que um festa, uma tradição” tem data marcada para os dias 17 a 21 de fevereiro, com participação confirmada do quase centenário Bloco da Vaca. Confira a programação:

17 de fevereiro, 19h às 01h, Bloco Filhos da Vaca e shows musicais

18 de fevereiro, 19h às 02h, trio elétrico e shows musicais

19 de fevereiro, 17h às 01h, Bloco da Vaca e shows musicais

20 de fevereiro, 19h às 02h, trio elétrico e shows musicais

21 de fevereiro, 17h às 00h, Bloco da Vaca e shows musicais

