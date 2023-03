Prefeitura de Pedreira lança o aplicativo “SOS Mulher”

Um marco para a Segurança Pública de Pedreira, o Prefeito Fábio Polidoro juntamente com o Secretário de Segurança e Cidadania Dr. Licurgo Nunes Costa, contando com as presenças da Deputada Estadual Valéria Bolsonaro e da Secretária Estadual de Políticas Públicas para a Mulher Sonaira Fernandes, realizaram na manhã desta quinta-feira, 09, o lançamento oficial do aplicativo SOS Mulher, nas dependências do Gabinete do Paço Municipal.

O SOS Mulher é um moderno dispositivo para acionar viaturas a fim de agilizar as ocorrências de medida protetiva às mulheres que sofrem com maus-tratos e violência doméstica. “Seu uso será através de um aplicativo para celular, de forma que as mulheres possam pedir socorro quando estiverem em situação de risco. Por ele, as vítimas solicitam ajuda apertando apenas um botão no celular e a viatura da Guarda Municipal mais próxima é enviada rapidamente para o local onde foi emitido o sinal”, destaca o prefeito Fábio.

“O acesso ao socorro pelo aplicativo se dá em passos simples. Primeiro, é necessário instalar a ferramenta disponível para download para IOS e Android. Após realizar cadastro dos dados pessoais na sede da GM, por profissional habilitado. Quando a vítima acionar o botão SOS, instalado no seu celular, o alerta virá para a Central de Videomonitoramento da Guarda Municipal que acionará a viatura mais próximo ao local”, explica o Secretário de Segurança Dr. Licurgo.

A Deputada Estadual Valéria Bolsonaro, que destinou uma viatura para a Patrulha Maria da Penha, parabenizou a Guarda Municipal de Pedreira, por meio do prefeito e do Secretário Dr. Licurgo, pela inovação, compromisso e respeito com as mulheres. “Na pandemia, muitas vítimas de violência doméstica tiveram de ficar isoladas com o agressor, o que infelizmente pôde intensificar a rotina de hostilidade. Com o uso da tecnologia, buscamos levar apoio a essas mulheres que estão em relacionamentos abusivos, por meio de conteúdos de orientação. Parabéns ao município de Pedreira por ser inovador quanto a essa questão tão importante. Respeito e compromisso desde sempre pela segurança da mulher”, destaca.

Para a Secretária Estadual de Políticas Públicas para a Mulher Sonaira Fernandes, Pedreira está de parabéns em disponibilizar o aplicativo SOS Mulher, uma das primeiras no Estado de São Paulo. “Com a criação pelo Governador Tárcisio de Freitas da Secretaria de Políticas Públicas para a Mulher, iniciamos um trabalho responsável, voltado para a saúde da mulher, para proteger a mulher e a família. No Dia Internacional da Mulher, o Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, autorizou a criação de duas linhas de crédito para mulheres empreendedoras no Estado. O objetivo é disponibilizar até R$50 milhões para atender micro e pequenas empresas administradas por mulheres, por meio da Desenvolve SP”, concluiu a Secretária Estadual.

