Prefeitura de Pedreira adquire novo veículo para a Secretaria de Educação

O deputado estadual Edmir Chedid (DEM) promoveu uma reunião com prefeitos de Municípios de Interesse Turístico e Estâncias Turísticas do Estado de São Paulo, para debater um Projeto de Lei (PL) substitutivo ao Projeto de Lei nº 581/21, que altera a classificação dos Municípios e Estâncias. A reunião ocorreu na segunda-feira, 13, nas dependências do Centro Cultural Carlos Gomes, em Bragança Paulista.

Hamilton destaca na oportunidade que Pedreira recebeu o título de Município de Interesse Turístico no ano de 2017 e desde então vem trabalhando para obter o título de Estância Turística. “O deputado Edmir Chedid foi o responsável pela apresentação do nosso projeto na Assembleia Legislativa para o título de Interesse Turístico, agora nossa equipe trabalha para que a cidade receba o título de Estância Turística e assim aumentar o valor de repasse do Governo do Estado para o setor do Turismo”, enfatiza.

Também participaram da reunião os prefeitos Marco Antônio de Oliveira (Morungaba), que também é presidente da Associação das Prefeituras das Cidades Estância do Estado de São Paulo (APRECESP), Hamilton Bernardes Junior (Pedreira), que é presidente da Associação das Prefeituras dos Municípios de Interesse Turístico do Estado de São Paulo (AMITESP), Márcia Teixeira Bin de Souza (Poá), Ricardo Verpa da Costa Silva (Igaraçu do Tietê), Flávio Fermino Euflazino (Campos Novos Paulistas) e o vice-prefeito de Bragança Paulista, Amauri Sodré.