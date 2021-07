Prefeitura de Jaguariúna vacina contra Covid-19 pessoas acima de 37 anos hoje

Parceria entre empresários resulta no mais novo empreendimento no município

Uma parceria entre os empresários Vanildo Pereira da Silva, Dirceu Penteado e Josemir Silva resultou na VDJ Sol Empreendimentos Imobiliários, responsável pelo mais novo residencial fechado em Jaguariúna. O empreendimento que conta com o total de 202 lotes, a partir de 250 m² cada, presa pela natureza, segurança, lazer e qualidade da vida.

A junção das experiências resultou na loteadora que trabalhou assiduamente por mais de seis anos até enfim anunciar o lançamento de vendas do residencial Alto de São Pedro, desde a compra da área até toda a regularização burocrática junto aos órgãos competentes.

As obras do empreendimento já foram iniciadas e a partir daqui a loteadora tem o prazo de 24 meses para concluí-las. Vanildo afirma que todo o processo de obras está adiantado e que a expectativa de entrega pode ocorrer antes do prazo final.

A localização do Alto de São Pedro é privilegiada, de fácil acesso, perto de áreas de lazer do município e de comércios. Seu projeto conta com portaria de acesso controlado, área de lazer com salão de festas e reuniões, espaço gourmet, playground e quadra de areia.

Vale ressaltar que os lotes terão matrículas individualizadas, permitindo assim, que o proprietário realize o financiamento de sua construção por meio de qualquer instituição bancária.

O lançamento oficial de vendas é neste primeiro final de semana de julho/2021, com condições especiais de pagamento durante todo o mês. Ótimos descontos para pagamento à vista e com parcelamento em até 60 vezes diretamente com a loteadora.

O plantão de vendas está situado a Av. Marginal, nº 154 – em frente ao McDonald’s e também no local do empreendimento, Rua Horácio Poltronieri, s/nº – Bairro São Pedro.

Sobre os empresários

Vanildo, possui uma longa trajetória na cidade, sendo proprietário da imobiliária SolVanil Imóveis.

Dirceu trabalha no ramo de construção civil há mais de 20 anos e sua bagagem profissional é um diferencial na construção do novo residencial.

Josemir é empresário, morou em Jaguariúna e atualmente reside em São Paulo.