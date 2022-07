Prefeitura de Jaguariúna realiza torneio de pipas no sábado, 09

A Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer (SeJel) da Prefeitura de Jaguariúna realiza no sábado, 09, o Torneio Municipal de Pipas, no campo do Centro de Lazer do Trabalhador “Lebrão”. A competição terá início a partir das 8h, com cinco categorias diferentes em disputa.

De acordo com a SeJel, todas as pipas e linhas passarão obrigatoriamente por conferência. A identificação do uso de cerol e/ou material cortante, resultará no impedimento de acesso ao evento.

Durante todo o torneio também haverá uma “Oficina de Pipas”, onde os participantes poderão confeccionar suas próprias pipas de forma gratuita.

Conforme o secretário, Rafael Blanco, esse torneio tem como objetivo retomar uma tradição da cidade. “A gente quer que os jovens e adultos de Jaguariúna tenha um lugar seguro para se divertirem em família”, afirmou ele.

REGRAS GERAIS

Para concorrer não será necessário realizar uma inscrição prévia, basta estar presente no evento. Cada pipa poderá ingressar em apenas uma categoria e para ser validada a participação, a pipa deverá efetivamente voar, permanecendo no ar por pelo menos 3 minutos.

A premiação será composta por troféu e pipa para os 3 primeiros de cada categoria.

CATEGORIAS

Maior Pipa

Será feita a medição da pipa com o maior tamanho (altura/largura), considerando apenas a área da armação.

Menor Pipa

Será feita a medição da pipa com o menor tamanho (altura/largura), considerando apenas a área da armação.

Mais criativa

Será avaliada a criatividade, enfeites, detalhes, decorações.

Formato Diferenciado

Será avaliada a forma geométrica da pipa, em sua originalidade e engenhosidade.

Pipa Mais Bonita

Será avaliada a beleza da pipa e sua estética.