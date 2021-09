Prefeitura de Jaguariúna realiza manutenção na iluminação pública

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, recebeu nesta quinta-feira, dia 23 de setembro, 980 doses de vacina contra a Covid-19 para aplicação da primeira dose exclusivamente para a população de 18 a 59 anos de idade que ainda não recebeu nenhuma dose do imunizante.

Assim, a vacinação no Parque Santa Maria hoje, das 15h às 19h, ocorre exclusivamente para atender esse público, ficando suspensas as aplicações de segunda dose para qualquer grupo prioritário e também da terceira dose (dose de reforço).

“Vale informar que essas doses não representam a totalidade da necessidade do município, tendo sido enviado nesse primeiro momento 50% do total de doses faltantes de acordo com a estimativa populacional do IBGE”, informa a secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão.

Segundo a secretária, a aplicação de segundas doses da vacina contra a Covid-19 será retomada nesta sexta-feira, 24. Para ser imunizado é preciso apresentar um documento com foto, o Cartão Cidadão e comprovante de endereço.

