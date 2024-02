Prefeitura de Jaguariúna realiza entrega dos kits de material escolar na rede municipal de ensino

O prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis (MDB), representantes da Caixa Econômica Federal e da Construtora Sousa Araújo assinaram nesta terça-feira, 06, o primeiro contrato do Brasil do novo Programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal. O projeto de Jaguariúna prevê a construção de 115 casas populares no bairro Florianópolis, com investimento total de R$21 milhões. A cerimônia foi realizada na Prefeitura de Jaguariúna.

As casas do futuro Residencial Pôr do Sol vão ser destinadas a famílias da Faixa 1 – com renda bruta familiar mensal de até R$2.640,00, justamente as que mais precisam de subsídios para a compra da casa própria. Os imóveis terão 54 metros quadrados, com sala, cozinha, banheiros, dois dormitórios, área de serviço e garagem. As obras devem começar em 20 dias e o prazo de conclusão é de 18 meses, segundo a construtora.

O projeto de Jaguariúna já estava pronto para ser executado, o que favoreceu a aprovação rápida da proposta junto ao Ministério das Cidades. Com isso, o município foi o primeiro do Brasil a ser contemplado com o novo programa de habitação popular federal.

“Hoje é um dia histórico para Jaguariúna. Nossa luta pelas casas populares é antiga, não medimos esforços para que o sonho da população fosse transformado em realidade. E esse dia chegou, com a aprovação do nosso projeto pelo novo Programa Minha Casa, Minha Vida. Jaguariúna será modelo para o Brasil, pois o projeto tem o Selo Azul da Caixa, com imóveis de qualidade e totalmente sustentáveis. Jaguariúna sai na frente e agora queremos celeridade nas obras, pois quem paga aluguel tem pressa”, disse o prefeito Gustavo Reis. “Quero agradecer ao presidente Lula pela retomada do programa, aos representantes da Caixa e da construtora, à nossa Secretaria de Planejamento e ao deputado federal Baleia Rossi por toda a ajuda”, completou.

Segundo o chefe do Executo, a Prefeitura de Jaguariúna vai investir mais de R$10 milhões no projeto, entre aporte para a obra e o valor do terreno. Os outros R$11 milhões serão investidos pelo Governo Federal, totalizando R$21 milhões.

“Quero primeiramente parabenizar toda a equipe da Prefeitura de Jaguariúna e também a nossa equipe da Caixa que não mediram esforços para viabilizar esse projeto. Só tenho a agradecer por mais essa parceria. Quem ganha é a população”, disse o superintendente regional da Caixa, José Luiz Pavanelli.

“Foi uma união de forças que fez dar certo o projeto. Agradeço ao prefeito Gustavo Reis, à Caixa e ao presidente Lula pela retomada do programa. Serão 115 famílias abençoadas, com imóveis de qualidade e sustentáveis”, comentou o secretário de Planejamento Urbano de Jaguariúna, Rômulo Vigatto.

Também participaram da cerimônia, realizada no Gabinete do prefeito, o presidente da Câmara de Jaguariúna, Romilson Silva, os também vereadores Afonso Lopes Silva, Willian Morrinho, Silvio Menezes e José Muniz, além de Arthur Cruz – que representou o deputado federal Baleia Rossi, presidente nacional do MDB – e a superintendente de habitação da Caixa em Campinas, Isadora Ribeiro, entre outros representantes do banco.

Meio ambiente

Os 115 imóveis do futuro residencial em Jaguariúna terão o Selo Casa Azul da Caixa, instrumento de classificação ASG (Ambiental, Social e Governança) destinado a propostas de empreendimentos habitacionais que adotam soluções eficientes na concepção, execução, uso, ocupação e manutenção das edificações. As casas de Jaguariúna serão sustentáveis, com sistemas de energia fotovoltaica, para uso da energia solar, e de cisternas, para aproveitamento da água da chuva.

