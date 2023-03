Prefeitura de Jaguariúna realiza ação de apoio e orientação a usuários de drogas

A Prefeitura de Jaguariúna deflagrou na manhã desta quarta-feira, 08, uma ação conjunta entre as secretarias de Saúde, Assistência Social e Segurança Pública na região da linha férrea que corta a Vila Guilherme, sob a Avenida Antônio Pinto Catão. O local é conhecido por ser um ponto de consumo de drogas por pessoas em situação de rua.

A ação da Prefeitura tem o objetivo de orientar e prestar assistência a essas pessoas em vulnerabilidade, fazendo cadastramento social e um diagnóstico de saúde.

Segundo a secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão, a ação tem como princípio a “redução de danos”. “É uma ação de saúde e assistência social, no sentido do acolhimento desses indivíduos, levando até eles o atendimento que eles não procuram de forma espontânea”, explica Maria do Carmo.

Segundo Maria do Carmo, essa ação integra uma série de outras ações que a Secretaria de Saúde tem realizado na área da saúde mental. Novas ações como a de hoje deverão ser realizadas periodicamente com a mesma finalidade. “A ideia é conseguir fazer um diagnóstico dessa população, verificar de onde são, e fazer o cadastramento e, se necessário, o atendimento médico no local”, disse.

A ação conta com a presença de médicos e enfermeiros da Secretaria de Saúde, agentes da Vigilância Epidemiológica, além de funcionários da Assistência Social e guardas municipais. No “consultório de rua” são feitos exames clínicos e passadas orientações sobre o uso de preservativos e testes rápidos.

A ação também foi acompanhada pelo secretário de Segurança Pública de Jaguariúna, Edgard Mello do Prado Filho.

“Realizamos ação em conjunto com a secretaria de saúde e segurança pública para tentarmos uma aproximação e atendimento das demandas através de acolhida e encaminhamentos, contato com famílias e atendimentos na área de saúde. A ação visa, entre outras coisas, estabelecer vínculos para que seja possível trabalharmos a médio e longo prazos a superação da situação de vulnerabilidades e risco”, disse a secretária de Assistência Social de Jaguariúna, Andréa Dias Lizun.

Fotos: Ivair Oliveira

