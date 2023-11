Prefeitura de Jaguariúna promove oficinas gratuitas de guirlandas de Natal

A Educação de Jaguariúna, que adota a aprendizagem criativa e o pensamento computacional na rede municipal de ensino, foi destaque no Congresso Brasileiro de Informática na Educação (CBIE) 2023, realizado de 6 a 10 de novembro na Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, com a presença de representantes nacionais e internacionais da área.

Dos 815 artigos científicos inscritos no congresso, o trabalho das professoras de Jaguariúna Luciene Mára de Lima e Telma Aparecida Alves Conti – sob orientação do professor Marcos Borges, PhD em Ciência da Computação, professor na Unicamp e atual presidente da Univesp Nacional – foi reconhecido entre os 375 melhores que serão publicados pelo evento.

LEIA TAMBÉM:

Segundo a Secretaria de Educação, “o trabalho descreve aulas ministradas com Scratch, Aprendizagem Criativa e Pensamento Computacional para os alunos do 4º ano da Escola Municipal “Professor Mário Bergamasco” em 2022”. “A proposta construcionista desenvolvida nas aulas provou científica e academicamente que os alunos se engajaram e desenvolveram habilidades com muito mais facilidade e em tempo menor que o esperado”, diz a secretaria.

A secretaria também destaca a relevância de trabalhos como este para fortalecer na rede habilidades de pensamento crítico, criativo, computacional e empreendedor, “uma vez que as aulas abordam a linguagem de programação”.

Ainda segundo a pasta, no primeiro semestre deste ano, o trabalho foi testado em várias escolas, atendendo alunos do Ensino Fundamental por meio dos monitores de informática, e foi considerado “um sucesso junto aos alunos e professores”.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui